Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 12:29

Боец ВС РФ рассказал, как ему с товарищем удалось взять опорник

Минобороны: два бойца ВС РФ прогнали шестерых военных ВСУ из опорного пункта

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Двое штурмовиков группировки войск «Восток» в населенном пункте Волчье в Днепропетровской области взяли один из опорных пунктов, выбив оттуда шестерых украинских военнослужащих, сообщил один из бойцов — старший стрелок с позывным Звезда. По его словам, переданным Минобороны, пришлось применить тактический прием обхода «кочерга».

Противник сначала не отступал, держался, пытался отстреливаться. Мы были хитрее. Зашли кочергой, противника выдавили и заняли оборону. Противник пытался выбить нас обратно, но мы все выдержали, — рассказал он.

Ранее военнослужащие Вооруженных сил России во время операции в одном из опорных пунктов на Константиновском направлении взяли в плен двух солдат ВСУ. Украинцы кричали, что у них есть дети. Один из них рассказал, что его мобилизовали прямо у магазина и направили к опорнику против воли.

До этого попавшие в плен военнослужащие 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрий Шаповаленко и Алексей Виндер сообщили, что украинское командование бросило их без поддержки, боеприпасов и еды. Также они признали бедственное положение сослуживцев, оказавшихся под Купянском.

ВСУ
СВО
Днепропетровская область
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Татьяна Покровская покидает пост главного тренера сборной России
Адвокат ответил, кто мог угрожать убийством Долиной и ее адвокату
Автоэксперт рассказал, как сэкономить 10 тыс. рублей при покупке зимних шин
Экс-дипломат из ЮАР объяснил последствия отказа Трампа ехать на саммит G20
«Не понимает, где находится»: Непомнящий объяснил нервные срывы Станковича
«Умерший» по ошибке мужчина не дождался признания его живым и скончался
Эксперт объяснил, когда можно смело покупать китайские шины
Налет на Брянск, москвич-диверсант, взрыв катеров: ВСУ атакуют РФ 10 ноября
Военэксперт ответил, сколько времени займет поставка 27 ЗРК Patriot Украине
Врач перечислила основные причины прыщей на голове
Россиянам рассказали приятную новость о больничных в 2026 году
В России умер амурский тигр-долгожитель
Врач объяснила, насколько эффективно мытье рук
Зеленский ответил, какое оружие хочет получить от США
Стало известно, кто помог Зеленскому восстановить отношения с Трампом
Умер преподаватель Путина и Медведева
Кардиолог развеяла миф о пользе употребления мелатонина
«Это все агония»: военэксперт о попытках ВСУ бежать под видом гражданских
Известный актер-иноагент получил новый штраф
Военных в Белгороде наградили за поимку обвиняемого в жестоком преступлении
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.