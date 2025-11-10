Боец ВС РФ рассказал, как ему с товарищем удалось взять опорник Минобороны: два бойца ВС РФ прогнали шестерых военных ВСУ из опорного пункта

Двое штурмовиков группировки войск «Восток» в населенном пункте Волчье в Днепропетровской области взяли один из опорных пунктов, выбив оттуда шестерых украинских военнослужащих, сообщил один из бойцов — старший стрелок с позывным Звезда. По его словам, переданным Минобороны, пришлось применить тактический прием обхода «кочерга».

Противник сначала не отступал, держался, пытался отстреливаться. Мы были хитрее. Зашли кочергой, противника выдавили и заняли оборону. Противник пытался выбить нас обратно, но мы все выдержали, — рассказал он.

Ранее военнослужащие Вооруженных сил России во время операции в одном из опорных пунктов на Константиновском направлении взяли в плен двух солдат ВСУ. Украинцы кричали, что у них есть дети. Один из них рассказал, что его мобилизовали прямо у магазина и направили к опорнику против воли.

До этого попавшие в плен военнослужащие 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрий Шаповаленко и Алексей Виндер сообщили, что украинское командование бросило их без поддержки, боеприпасов и еды. Также они признали бедственное положение сослуживцев, оказавшихся под Купянском.