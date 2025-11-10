Российские военные освободили два населенных пункта в Запорожской области

Российские военные освободили населенные пункты Новое и Сладкое в Запорожской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В операции приняли участие бойцы группировки войск «Восток».

Подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника. Освобождены населенные пункты Новое и Сладкое Запорожской области, — говорится в сообщении.

Ранее старший стрелок 36-й гвардейской бригады группировки войск «Восток» с позывным Звезда заявил, что при освобождении населенного пункта Волчье в Днепропетровской области российские военнослужащие применили специальный маневр для дезориентации противника. Он пояснил, что штурмовики использовали тактику «кочерги» — прием отвлечения внимания врага.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские войска освободили населенный пункт Рыбное в Запорожской области. Штурмовые подразделения 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й армии группировки войск «Восток» форсировали реку Янчур и закрепились на западном берегу.