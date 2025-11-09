Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 12:11

Стало известно о прорыве обороны ВСУ в Запорожской области

Российские войска освободили населенный пункт Рыбное в Запорожской области

Военнослужащие ВС РФ Военнослужащие ВС РФ Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска освободили населенный пункт Рыбное в Запорожской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Штурмовые подразделения 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й армии группировки войск «Восток» форсировали реку Янчур и закрепились на западном берегу.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Рыбное Запорожской области, — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала «Воин DV», в результате боев уничтожен укрепрайон украинской армии площадью около двух квадратных километров. Противник потерял до взвода личного состава, а также несколько единиц бронетехники и автомобилей.

Ранее российские силовые структуры сообщили о массовой сдаче в плен и случаях дезертирства среди военнослужащих ВСУ в Харьковской области. По информации источника, только за последние сутки в плен сдались восемь украинских военных, а число самовольно покинувших позиции оказалось значительно выше.

В то же время разведчики группировки «Запад» обнаружили на Краснолиманском направлении тела военнослужащих ВСУ, одетых в уставную форму ВС РФ. Как предположил боец с позывным Рокс, противник пытался таким образом ввести российских военных в заблуждение.

Запорожская область
освобождения
ВС РФ
ВСУ
