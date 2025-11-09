Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» находили тела военнослужащих ВСУ в уставной форме Вооруженных сил РФ, рассказал боец с позывным Рокс. По его словам, которые приводит РИА Новости, их видели на уничтоженных опорных пунктах на Краснолиманском направлении. Боец предположил, что противник пытался таким образом ввести в заблуждение бойцов ВС РФ.

Находили документы и, самое что интересное, что могу сказать, встречались даже такие опорники, где ВСУшники одевались в нашу форму пиксельную. А так шевроны, документы, военники находили, оружие натовское, — рассказал разведчик.

Ранее боец 1430-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Рубан сообщил, что российские военные спасли офицера ВСУ, которого атаковал украинский дрон после его сдачи в плен. По его словам, противник намеренно ударил не по нему, а по своему же солдату.

До этого боец с позывным Кольт рассказал, что снайперы 25-й армии Западной группировки захватили украинского разведчика на Краснолиманском направлении. Он отметил, что солдат уверял, что он «совсем недавно попал на фронт». Военнослужащий добровольно сдался, подняв руки после встречи с российскими солдатами в лесу.