Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 ноября 2025 в 10:23

Стало известно, как бойцы ВСУ пытались обмануть военных ВС России

РИА Новости: бойцы ВСУ переодевались в форму ВС России для дезинформации

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» находили тела военнослужащих ВСУ в уставной форме Вооруженных сил РФ, рассказал боец с позывным Рокс. По его словам, которые приводит РИА Новости, их видели на уничтоженных опорных пунктах на Краснолиманском направлении. Боец предположил, что противник пытался таким образом ввести в заблуждение бойцов ВС РФ.

Находили документы и, самое что интересное, что могу сказать, встречались даже такие опорники, где ВСУшники одевались в нашу форму пиксельную. А так шевроны, документы, военники находили, оружие натовское, — рассказал разведчик.

Ранее боец 1430-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Рубан сообщил, что российские военные спасли офицера ВСУ, которого атаковал украинский дрон после его сдачи в плен. По его словам, противник намеренно ударил не по нему, а по своему же солдату.

До этого боец с позывным Кольт рассказал, что снайперы 25-й армии Западной группировки захватили украинского разведчика на Краснолиманском направлении. Он отметил, что солдат уверял, что он «совсем недавно попал на фронт». Военнослужащий добровольно сдался, подняв руки после встречи с российскими солдатами в лесу.

