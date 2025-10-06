Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 октября 2025 в 19:58

Российские бойцы уничтожили позицию ВСУ с американским гранатометом

Бойцы «Севера-V» ликвидировали огневую точку ВСУ с Mk-19 под Часовым Яром

Добровольцы бригады «Север-V» уничтожили позицию Вооруженных сил Украины с американским автоматическим гранатометом Mk-19 (Mark 19) севернее Часова Яра, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Добровольческого корпуса. Разведка обнаружила блиндаж с боекомплектом и огневую точку, серьезно препятствовавшую продвижению российских штурмовиков. Для ликвидации угрозы была задействована артиллерия и малая авиация.

После получения информации от разведки артиллеристы бригады приступили к работе по уничтожению огневой точки. Несколько ударов вывели гранатомет противника из строя, а контрольный удар нанесла малая авиация, поразив цель сбросами боеприпасов, — сказано в сообщении.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил NEWS.ru, что соглашение между США и Украиной о передаче технологий по производству беспилотников не имеет под собой серьезных оснований, поскольку у Киева отсутствуют собственные уникальные разработки в этой сфере. По его словам, украинская сторона в основном использует и адаптирует образцы техники, произведенные в странах НАТО.

