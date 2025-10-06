Военный эксперт высмеял сделку США и Украины о передаче технологий БПЛА

Соглашение между США и Украиной о передаче технологий по производству беспилотников не имеет под собой серьезных оснований, поскольку у Киева отсутствуют собственные уникальные разработки в этой сфере, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, украинская сторона в основном использует и адаптирует образцы техники, произведенные в странах НАТО.

Если мы берем БПЛА большой дальности, то здесь Украина может поделиться с США небольшим опытом, так как для создания такого оружия берутся западные разработки. Например, последний дрон «Лютый» имеет дальность 1500–1600 километров, но, по сути, это модернизированная версия турецкого Bayraktar TB2. То есть все, что украинцы могут сделать, — лишь дать свои предложения по корректировке и правке тех или иных программ или каких-то технологических решений, которые используются в производстве американских дронов. Украина широко использует дроны, производимые в странах НАТО. Чему Киев может научить ВПК Запада в сфере БПЛА, если сам использует чужие беспилотники? — высказался Кнутов.

По его словам, определенный практический интерес для США могут представлять лишь тактические наработки, полученные Украиной в условиях боевых действий. Военкэсперт добавил, что речь идет о кустарной модернизации серийных дронов силами подразделений ВСУ непосредственно в прифронтовой полосе.

Если же мы говорим о БПЛА, которые применяются на линии боевых действий, то многое создается в мастерских ВСУ, которые находятся недалеко от передовой, в ближнем тылу. Это творчество отдельных подразделений и групп дроноводов. Эти БПЛА не соответствуют требованиям сегодняшнего дня, и ВСУ вынуждены дорабатывать их на передовой. Эти знания, касающиеся дронов, применяемых на дальности от пяти до 50 км, могут заинтересовать американцев. Но и тут меня терзают большие сомнения, что Украина может поделиться какими-то невероятными новинками, особыми ноу-хау, — резюмировал Кнутов.

Ранее сообщалось, что американская администрация ведет подготовку к заключению соглашения о передаче технологий производства беспилотных летательных аппаратов с Украиной. В рамках предполагаемой сделки Киев получит финансовое возмещение в обмен на предоставление доступа к своим военным разработкам.