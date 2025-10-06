В США раскрыли, какую сделку Вашингтон хочет провернуть с Киевом Semafor: США планируют заключить с Украиной сделку по технологиям дронов

Американская администрация ведет подготовку к заключению соглашения о передаче технологий производства беспилотных летательных аппаратов с Украиной, сообщает информационный портал Semafor. В рамках предполагаемой сделки Киев получит финансовое возмещение в обмен на предоставление доступа к своим военным разработкам.

В настоящее время в Вашингтоне уже проходят предварительные переговоры с участием официальных представителей Украины. Обсуждаемое соглашение может принести украинской стороне многомиллиардные поступления в бюджет.

Особенностью готовящейся сделки станет обратное направление передачи военных технологий. В отличие от традиционной схемы, на этот раз США будут получателем технологических решений в области беспилотных авиационных систем.

Ранее бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что сбои в системе спутниковой связи Starlink продемонстрировали критическую зависимость Украины от западных технологий. Он отметил, что такие инциденты ослабляют автономность вооруженных сил и создают риски внешнего давления.