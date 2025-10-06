Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 10:19

Залужный признал зависимость Украины от западных технологий

Залужный заявил о «вопиющей уязвимости» Украины из-за сбоев Starlink

Валерий Залужный Валерий Залужный Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сбои в системе спутниковой связи Starlink продемонстрировали критическую зависимость Украины от западных технологий, заявил бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В статье для украинского портала «Милитарный» он отметил, что такие инциденты ослабляют автономность вооруженных сил и создают риски внешнего давления.

В марте 2025 года впервые произошел глобальный сбой в работе системы связи Starlink, а 15 марта 2025 года Starlink временно «лег» уже по всей линии фронта. Все это продемонстрировало нашу вопиющую уязвимость, — отметил он.

Залужный также напомнил, что весной 2025 года США временно приостановили передачу разведданных Украине, что негативно сказалось на работе ВСУ. По его словам, это ограничило возможности вооруженных сил в применении западного оружия и в оборонительных операциях.

Опора на иностранную помощь создает риски для оперативности и автономности, считает Залужный. По его мнению, иногда это становится элементом давления на Украину.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что технический сбой в работе спутникового интернета Starlink может стать критичным для украинской армии. По его словам, данная система является одной из основных составляющих управления ВСУ.

Валерий Залужный
Starlink
ВСУ
разведданные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сотни БПЛА, взрывы над курортами Кубани: как ВСУ атакуют Россию 6 октября
Челябинские террористы хотели завербовать до 200 человек
В отряде «ЛизаАлерт» отказались от поиска Усольцевых с воздуха
Биржевая цена на золото побила исторический рекорд
Стало известно, почему Польша и страны Прибалтики сорвали переговоры с РФ
На Украине «мобилизованного» кота вернули хозяевам после скандала в Сети
В одно из приграничных регионов часть жителей осталась без тепла и света
Погода в Москве в понедельник, 6 октября: снег, холод и ледяные дожди?
Политический психолог оценил шансы фон дер Ляйен уйти в отставку
Залужный объяснил, что стало сверхважным показателем отставания Украины
Китай опередил США и стал лидером мирового энергорынка
В России предложили приравнять чипсы и газировку к «опасной еде»
Названа страна, куда может бежать Зеленский
В Госдуме рассказали, что ожидает российскую экономику в октябре
Арестович назвал регионы, которые отдал бы России
Экс-советник Путина назвал мессенджер, где больше всего мошенников
Карьера в Красноярске: свежие вакансии и новые правила биржи труда
На Западе раскрыли подробности об оружии ВСУ для ударов вглубь России
Назван предполагаемый преемник Кука на посту гендиректора Apple
Эксперт по качеству рассказал, когда окончится вторая волна активности клещей
Дальше
Самое популярное
Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле
Общество

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!
Общество

Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.