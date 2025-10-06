Залужный признал зависимость Украины от западных технологий

Сбои в системе спутниковой связи Starlink продемонстрировали критическую зависимость Украины от западных технологий, заявил бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В статье для украинского портала «Милитарный» он отметил, что такие инциденты ослабляют автономность вооруженных сил и создают риски внешнего давления.

В марте 2025 года впервые произошел глобальный сбой в работе системы связи Starlink, а 15 марта 2025 года Starlink временно «лег» уже по всей линии фронта. Все это продемонстрировало нашу вопиющую уязвимость, — отметил он.

Залужный также напомнил, что весной 2025 года США временно приостановили передачу разведданных Украине, что негативно сказалось на работе ВСУ. По его словам, это ограничило возможности вооруженных сил в применении западного оружия и в оборонительных операциях.

Опора на иностранную помощь создает риски для оперативности и автономности, считает Залужный. По его мнению, иногда это становится элементом давления на Украину.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что технический сбой в работе спутникового интернета Starlink может стать критичным для украинской армии. По его словам, данная система является одной из основных составляющих управления ВСУ.