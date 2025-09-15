Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 сентября 2025 в 13:57

«Критично важно»: сбой в работе Starlink может окончательно сломить ВСУ

Военный эксперт Дандыкин: сбои в работе Starlink могут стать критичными для ВСУ

ВС Украины ВС Украины Фото: Sgt. Peter Martinez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Технический сбой в работе спутникового интернета Starlink может стать критичным для украинской армии, заявил в беседе с Lenta.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, данная система является одной из основных составляющих управления ВСУ.

Все эти спутниковые данные, связь — это критично важно. Это прямое влияние на управление беспилотниками, подразделениями. И, безусловно, это один их ключевых факторов, позволяющих ВСУ оказывать сопротивление нашим военным, — подчеркнул собеседник издания.

Даже непродолжительное отключение Starlink поставит боеспособность украинских военнослужащих под большую угрозу, отметил военэксперт. Он объяснил, что ситуация на поле боя меняется стремительно, поэтому отсутствие связи может привести к самым негативным последствиям для ВСУ.

Ранее историк войск ПВО Юрий Кнутов согласился с тем, что сбой Starlink на Украине может нанести ВСУ серьезный вред. По его словам, подобная ситуация уже происходила и стала причиной остановки наступательных операций украинской армии. Более того, ВС России воспользовались этим и на целом ряде участков фронта смогли продвинуться вперед.

Спутниковая система связи Starlink перестала работать у ВСУ по всей линии боевого соприкосновения. Одновременно десятки тысяч пользователей из США и Европы пожаловались на перебои сервиса. Кроме того, перебои были зафиксированы в Польше и Италии.

ВСУ
Starlink
интернет
Василий Дандыкин
