18 ноября 2025 в 12:46

В Госдуме озвучили, сколько продержится Зеленский после побега Умерова

Картаполов: Зеленский сам не уйдет даже после побега Умерова

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский самостоятельно не уйдет даже после побега в Турцию главы СНБО Рустема Умерова, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, первые лица страны уже начали понимать, что их дни сочтены.

Бегут они как крысы с тонущего корабля. <…> Крысы, которые повыше в иерархии, точно понимают, что дни сочтены. Это понимают и американцы, и европейцы. Ну европейцам деваться некуда. Они вынуждены свою роль незавидную играть. Американцы «слились» переложили все это дело на НАТО. Получают с этого деньги, делают то, что всегда делали. Сколько осталось? <…> Придется еще подождать, придется продолжить выполнять задачи, потому что само это гнусное существо не уйдет. Будут выжидать до тех пор, пока режим Зеленского не рухнет. После этого они все сползутся и будут делить то, что останется от Украины, — предположил депутат.

Ранее Картаполов заявил, что Украина сама вышла из переговорного процесса и не захотела рассматривать предложенные Россией условия. По его словам, у Москвы есть четкая позиция по вопросу урегулирования конфликта.

