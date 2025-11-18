«Тупые и безграмотные»: в ГД посоветовали Киеву не пренебрегать советами Картаполов: представители власти в Киеве являются безграмотными людьми

Украина жалуется, что российская делегация читала ей лекции во время переговоров, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, это было необходимо, потому что представители правительства в Киеве — безграмотные люди.

Они (украинские власти. — NEWS.ru) <…> жалуются, что им какие-то лекции читают. Хорошо хоть, что им лекции читают, потому что они тупые и безграмотные люди, — сказал Картаполов.

Депутат Госдумы отметил, что Украина сама отказалась от переговорного процесса. Он добавил, что Москва четко сформулировала свою позицию и представила ее всем, кому это было необходимо.

Ранее агентство Reuters сообщило, что спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф отправится в Турцию 19 ноября. Ожидается, что там он встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским.

В свою очередь Зеленский заявил о своем визите в Турцию 19 ноября для активизации переговоров. Он отметил, что страна предложит партнерам «наработанные решения» для приближения конца конфликта. Украинский президент также сообщил о работе по возобновлению обменов пленными.