18 ноября 2025 в 11:21

Раскрыто, кто из американских чиновников встретится с Зеленским в Турции

Reuters: Уиткофф отправится в Турцию и проведет переговоры с Зеленским

Стивен Уиткофф Стивен Уиткофф Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press
Спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф отправится в Турцию 19 ноября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Ожидается, что там он встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Спецпосланник президента США Уиткофф посетит Турцию в среду, примет участие в переговорах с Зеленским, — говорится в сообщении.

Ранее Зеленский заявил о своем визите в Турцию 19 ноября для активизации переговоров. Он отметил, что страна предложит партнерам «наработанные решения» для приближения конца конфликта. Украинский президент также сообщил о работе по возобновлению обменов пленными.

До этого президент Финляндии Александр Стубб отметил, что переговоры о прекращении конфликта на Украине, вероятно, начнутся не раньше февраля-марта 2026 года. Он подчеркнул, что начало переговоров зависит от позиции Зеленского.

В свою очередь аналитики Strategic Culture заявили, что для мира на Украине западные лидеры должны изменить свою позицию по России. Санкции не достигли цели, так как РФ оказалась сильнее, чем ожидалось.

США
Стив Уиткофф
Украина
Зеленский
Турция
