Раскрыто, кто из американских чиновников встретится с Зеленским в Турции

Спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф отправится в Турцию 19 ноября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Ожидается, что там он встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Спецпосланник президента США Уиткофф посетит Турцию в среду, примет участие в переговорах с Зеленским, — говорится в сообщении.

Ранее Зеленский заявил о своем визите в Турцию 19 ноября для активизации переговоров. Он отметил, что страна предложит партнерам «наработанные решения» для приближения конца конфликта. Украинский президент также сообщил о работе по возобновлению обменов пленными.

До этого президент Финляндии Александр Стубб отметил, что переговоры о прекращении конфликта на Украине, вероятно, начнутся не раньше февраля-марта 2026 года. Он подчеркнул, что начало переговоров зависит от позиции Зеленского.

В свою очередь аналитики Strategic Culture заявили, что для мира на Украине западные лидеры должны изменить свою позицию по России. Санкции не достигли цели, так как РФ оказалась сильнее, чем ожидалось.