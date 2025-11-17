Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 17:55

Президент Финляндии раскрыл сроки проведения переговоров по Украине

Стубб: переговоры по Украине состоятся не раньше февраля-марта 2026 года

Александр Стубб Александр Стубб Фото: IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Переговоры о прекращении конфликта на Украине, вероятно, начнутся не раньше февраля-марта 2026 года, заявил президент Финляндии Александр Стубб на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте, передает ТАСС. Он подчеркнул, что начало переговоров зависит от позиции президента Украины Владимира Зеленского.

Обычно я оптимистичен, но сейчас я не ожидаю, что конфликт может закончиться в этом году. Я полагаю, что переговоры могут пройти не раньше февраля-марта следующего года, — прокомментировал Стубб.

Ранее аналитики Strategic Culture заявили, что для мира на Украине западные лидеры должны изменить свою позицию по России. Санкции не достигли цели, так как Россия оказалась сильнее, чем ожидалось. По словам экспертов, международная экономическая стратегия президента США Дональда Трампа не играет большой роли.

До этого глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что завершение конфликта на Украине осложняется из-за антироссийской истерии в Европе. Он отметил, что позиция Зеленского не решает ситуацию. Медведчук также указал на игнорирование интересов России, что вынуждает ее отвечать угрозами и обвинениями.

Александр Стубб
конфликты
Украина
Россия
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ в ужасе бросились на собственные мины при штурме Орестополя
Россиянка с младенцем ушла из кризисного центра и пропала
ВСУ истребляют своих? Что происходит в окруженном Мирнограде, штурм ВС РФ
Макрон позволил себе скрытый выпад в адрес Трампа
Фигура простит: рецепт печеночного торта — изумительно прекрасен
До Гуляйполя — пара километров: как ВС РФ наступают на Запорожье
Развод, возвращение в Россию, суды: как живет внук Пугачевой Пресняков
Обезглавленную Снегурочку обнаружили в центре российского города
«Не тщеславная история»: Михайлов объяснил, зачем снимает фильм о себе
«Ничего святого»: Зеленскому открыли глаза на его друзей
«Рука руку моет»: политолог о назначении Помпео в совет Fire Point
Смертельная авария с фурой и «девяносто девятой» обернулась уголовным делом
Кошка «обрубила» электричество пяти микрорайонам российского города
Путин утвердил обязательную отработку для медиков-бюджетников
Угрюмый москвич разворотил новогоднюю инсталляцию и попал на видео
Житель ДНР одним жестом показал беспилотнику ВС России, что он мирный
«Подрасслабился»: Тарасова о падениях Гуменника на этапе Гран‑при
100 истребителей для Киева: как французские Rafale повлияют на СВО?
Директор вынудила сотрудника уволиться и поплатилась
Россияне жалуются на сбои в работе популярного мобильного оператора
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!
Общество

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.