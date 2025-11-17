Президент Финляндии раскрыл сроки проведения переговоров по Украине Стубб: переговоры по Украине состоятся не раньше февраля-марта 2026 года

Переговоры о прекращении конфликта на Украине, вероятно, начнутся не раньше февраля-марта 2026 года, заявил президент Финляндии Александр Стубб на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте, передает ТАСС. Он подчеркнул, что начало переговоров зависит от позиции президента Украины Владимира Зеленского.

Обычно я оптимистичен, но сейчас я не ожидаю, что конфликт может закончиться в этом году. Я полагаю, что переговоры могут пройти не раньше февраля-марта следующего года, — прокомментировал Стубб.

Ранее аналитики Strategic Culture заявили, что для мира на Украине западные лидеры должны изменить свою позицию по России. Санкции не достигли цели, так как Россия оказалась сильнее, чем ожидалось. По словам экспертов, международная экономическая стратегия президента США Дональда Трампа не играет большой роли.

До этого глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что завершение конфликта на Украине осложняется из-за антироссийской истерии в Европе. Он отметил, что позиция Зеленского не решает ситуацию. Медведчук также указал на игнорирование интересов России, что вынуждает ее отвечать угрозами и обвинениями.