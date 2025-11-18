Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своем визите в Турцию 19 ноября для активизации переговоров. Он отметил в своем Telegram-канале, что страна предложит партнерам «наработанные решения» для приближения конца конфликта.

Украинский лидер также сообщил о работе по возобновлению обменов пленными. При этом он не уточнил, с кем именно планирует вести переговоры в Турции и каково содержание подготовленных предложений.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Трампу следует посетить Москву ради завершения украинского конфликта. Он напомнил, что президент России Владимир Путин уже ездил в Анкоридж, чтобы доказать свои серьезные намерения по урегулированию кризиса. По его мнению, Зеленский не может самостоятельно что-то решать, так как зависит от западных стран.

До этого глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что завершение конфликта на Украине осложняется из-за антироссийской истерии в Европе. Он отметил, что позиция Зеленского не решает ситуацию. Медведчук также указал на игнорирование интересов России, что вынуждает ее отвечать угрозами и обвинениями.