06 ноября 2025 в 18:26

«Гарнизон давно списан»: военэксперт о переброске сил ВСУ под Красноармейск

Военэксперт Гагин назвал неумелым пиаром переброску сил ВСУ под Красноармейск

Ян Гагин Ян Гагин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Попытка переброски бойцов Вооруженных сил Украины под Красноармейск (Покровск) является неумелой пиар-акцией, заявил NEWS.ru советник главы Донецкой Народной Республики, военный эксперт Ян Гагин. По его словам, украинские военные в этом районе давно лишены полноценного снабжения и фактически списаны командованием.

Все попытки навести красоту при безнадежном положении Красноармейского гарнизона ВСУ — это неумелые пиар-акции властей страны. Украинский гарнизон в городе давно лишен полноценного снабжения. Особенно важные части ВСУ, которые руководству жалко потерять, давно были выведены из города. Оттуда вывезли очень серьезную технику. То есть, по большому счету, гарнизон ВСУ в Красноармейске давно списан, — высказался Гагин.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ перебросило спецподразделения и дополнительных операторов БПЛА в район Красноармейска. Находящиеся в городе части получили подкрепление.

Впоследствии стало известно, что российские войска за сутки ликвидировали более 220 украинских военнослужащих в районе Красноармейска и Димитрова (Мирнограда) в ДНР. Были поражены транспортные средства противника, в том числе пикап и бронетранспортер Viking шведского производства.

ВСУ
Украина
Красноармейск
ДНР
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
