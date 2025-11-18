Подельники Зеленского бегут с Украины: Миндич, Умеров — кто следующий?

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, который находится в командировке за границей, отказался возвращаться на родину, сообщил Telegram-канал Clash Report. В СНБО эту информацию поспешили опровергнуть. Однако опрошенные NEWS.ru эксперты считают: если Умеров приедет в страну на фоне коррупционного скандала с «кошельком» Владимира Зеленского Тимуром Миндичем, его будут ждать большие проблемы. Кого еще из окружения президента они затронут — в материале NEWS.ru.

Что известно о побеге Умерова

Накануне Clash Report сообщил, что секретарь СНБО отказался возвращаться на Украину после визита в Турцию и якобы лично уведомил о своем решении Зеленского. Позже источники канала из окружения Умерова опровергли эти данные: по их словам, он должен прибыть на родину в ближайшие дни.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко обратил внимание, что официальная командировка Умерова должна была завершиться 16 ноября. Однако позже ее продлили до 19-го числа. Нардеп связал это с коррупционным скандалом, в эпицентре которого оказались давний друг Зеленского Тимур Миндич, а также высокопоставленные украинские политики. В списке предполагаемых фигурантов был и Умеров: по данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), именно через него Миндич проворачивал махинации в оборонной сфере.

В СНБО объявили, что возвращение Умерова на Украину планируется 20 ноября. «По состоянию на сегодня он работает в США, где проводит ряд рабочих консультаций и встреч», — говорится в сообщении ведомства от 18 ноября.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров не сомневается в причастности Умерова к коррупционным схемам в стране.

Владимир Зеленский Фото: Michtof/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Я знаю, что это так. Потому что Зеленский звонил Умерову, и после этого был заключен контракт с фирмой, которой владеет Миндич, на поставку в ВСУ большой партии бракованных, никуда не годных бронежилетов. Это уже выявлено, об этом говорили прокуроры на заседании суда. Я думаю, что это достаточное основание для того, чтобы, по крайней мере, предъявить Умерову уведомление о подозрении. По уголовному законодательству Украины это будет значить начало уголовного процесса», — подчеркнул он.

Что будет ждать Умерова на Украине

На фоне коррупционного скандала на Украине прошла серия отставок высокопоставленных чиновников. Своих постов лишились министр энергетики Светлана Гринчук и ее предшественник на этой должности Герман Галущенко, который летом 2025 года был назначен министром юстиции. Издание Politico писало, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) планирует провести обыски и в министерстве обороны страны — ранее этим ведомством руководил Умеров.

Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в беседе с NEWS.ru рассказал, в чем могут подозревать секретаря СНБО.

«Речь идет о [хищениях при] закупках нового вооружения, строительстве оборонных сооружений. Эта тема очень резонансная. Денег в оборонке украдено гораздо больше, чем в энергетике — речь идет о миллиардах. Естественно, причастные к этой схеме люди почувствовали себя очень неуютно, в том числе и господин Умеров. Об этом говорит его экстренный визит в Турцию и попытки не вернуться», — подчеркнул эксперт.

По мнению Прозорова, решение Умерова продлить себе командировку за границей связано с тем, что он пытается выпутаться из сложившейся ситуации.

«Идут какие-то „договорняки“. И Умеров подыскивает себе варианты порешать вопрос с НАБУ, избежать ответственности. Сейчас он будет договариваться, возможно, о статусе свидетеля», — предположил собеседник.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

Азаров не исключил, что «договориться» у Умерова не выйдет.

«В таких случаях в гражданское время назначается арест на два месяца — с возможностью внесения залога или без нее. Если у нас даже митрополитов без особых причин держат за решеткой по два года, то в случае Умерова может быть выбрана очень серьезная мера пресечения», — подчеркнул экс-премьер.

Кто еще может сбежать с Украины

Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что коррупционное расследование на Украине было срежиссировано заранее с подачи стран Запада. Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин уверен: зарубежные партнеры Киева прекрасно понимали, с кем они имеют дело, и осознанно «сделали ставку на мерзавцев».

«Запад дал им право грабить Украину, но при этом добился создания там подконтрольных антикоррупционных структур — чтобы в руках хозяев была дубинка. Если сейчас эти структуры задействовали, значит, принято решение зачистить созданную на Украине команду, которая перестала удовлетворять интересы Запада. Все члены этой команды прекрасно понимают, что никакими связями и былыми заслугами перед „хозяином“ они уже ничего не добьются, поэтому Миндич и еще несколько человек сразу же сбежали», — подчеркнул эксперт.

Азаров уверен, что следом с Украины побежит вся властная верхушка. Этот процесс, по его словам, будет идти последовательно. Так, например, в первых опубликованных материалах НАБУ никак не упоминался глава офиса президента Андрей Ермак. Однако позже в них стал фигурировать некто под псевдонимами «Али-Баба» и «Алла Борисовна».

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак Фото: Handout/Ukrainian Presidential/Global Look Press

Нардеп Ярослав Железняк заявил, что они принадлежат именно главе ОП и совпадают с его инициалами — АБ, или Андрей Борисович. Минувшим летом, когда на Украине разгорелось противостояние власти с НАБУ, именно с подачи Ермака решался вопрос об аресте детективов бюро, расследующих антикоррупционные дела.

«Ясно, что команду СБУ и генпрокуратуре мог дать только Зеленский через Ермака. Поэтому следствие нацелилось непосредственно на главу администрации президента. Затем в материалах НАБУ появится сам Зеленский, так как все расследование НАБУ под руководством американцев, конечно, нацелено на абсолютно коррумпированное руководство киевского режима. Все идет к их политической смерти», — резюмировал Азаров.

