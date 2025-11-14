«Пугало» XX века. На что способна старейшая в мире ракета США Minuteman III

США в начале ноября осуществили пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без ядерной боеголовки. В Штатах отметили успех испытаний, которые подтвердили надежность вооружения. При этом западные эксперты обратили внимание на важный нюанс: Minuteman III — старейшая ракета в своем классе и по характеристикам серьезно уступает аналогичным разработкам России, Китая и КНДР. На что на самом деле способно это оружие — в материале NEWS.ru.

Как США запустили Minuteman III

Тестовый запуск Minuteman III прошел в рамках учений GT 254 на авиабазе Ванденберг в Калифорнии 5 ноября. Ракета с учебной боеголовкой без ядерного заряда преодолела расстояние в 6700 км и достигла испытательного полигона Рональда Рейгана на Маршалловых островах.

«Это испытание подтвердило надежность, адаптивность и модульность системы вооружения», — заявил полковник американской армии Дастин Хармон.

Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Запуск прошел через несколько дней после того, как президент Штатов Дональд Трамп анонсировал возобновление ядерных испытаний в США, заявив, что такие маневры уже проводят Россия и Китай. Москва опровергла эту информацию и сообщила, что ждет от Вашингтона разъяснений слов республиканца.

Западные СМИ скептически восприняли заявления американского командования об успехах Minuteman III. Издание Military Watch Magazine отметило, что сегодня эта МБР самая старая в мире и все больше отстает от возможностей межконтинентальных ракет на вооружении потенциальных противников США — России, Китая и Северной Кореи.

«Разрыв в характеристиках стал особенно заметным после того, как первые две страны приняли на вооружение ракеты с гиперзвуковыми планирующими блоками, способными совершать кругосветные полеты и выполнять экстремальные маневры для уклонения от цели», — отметили обозреватели.

Какие характеристики у МБР Minuteman III

Minuteman III — твердотопливная межконтинентальная ракета, которая является элементом стратегических сил сдерживания США. Ее масса составляет 36 тонн, дальность полета — около 9500 км. МБР способна развить скорость свыше 24 тыс. км/ч. Первый пуск ракеты состоялся в 1968 году, а на вооружение американской армии она была принята в 1970-м.

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с авиабазы ​​Ванденберг в Ломпке, штат Калифорния, 1971 год Фото: AP/ТАСС

Военный эксперт редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с NEWS.ru отметил, что в общей сложности на боевом дежурстве у США находилось 450 таких боеприпасов.

«Эти ракеты, можно сказать, прошлого поколения, в их составе есть как настоящие термоядерные боеголовки, так и ложные. Minuteman III регулярно модернизируют в рамках нескольких программ. Однако система противоракетной обороны, которая существует, например, в России, с такого рода угрозой может справиться. А вот замена Minuteman III предвидится, по утверждениям американцев, в лучшем случае к 2042 году. Они создадут 600 ракет под названием Sentinel, которые придут на смену Minuteman III. Но для этого им еще потребуется построить 450 новых шахт», — пояснил он.

Опасна ли Minuteman III для России

Тот факт, что Minuteman III устарела, признают и представители американской армии. Экс-начальник Стратегического командования ВС США вице-адмирал Чарльз Ричард заметил: «Продление срока службы Minuteman III невозможно. Наступает момент, когда оно становится экономически невыгодным. Эта ракета настолько стара, что многие технические чертежи вообще не существуют, а те, что есть, отстают от отраслевых стандартов примерно на шесть поколений. Нет и людей, которые могли бы их понять, — они давно умерли».

При этом перспективы Sentinel также оказались под вопросом. Military Watch со ссылкой на офицеров Пентагона пишет, что финансирование этой разработки столкнулось с серьезными задержками и перерасходом средств, что повышает вероятность полного прекращения программы.

Техническое обслуживание системы вооружения Minuteman III на стартовой площадке в Колорадо Фото: U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Альтернативой могут стать отказ вооруженных сил от третьего компонента американской ядерной триады и увеличение инвестиций в баллистические ракеты для подводных лодок и стратегических бомбардировщиков», — говорится в материале.

Однако главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с NEWS.ru не согласен с такой оценкой.

«Главное, что мы должны знать: ядерная триада США боеготова. Прыгать по теме „старения“ американского ядерного щита — глупо. Даже если Minuteman III устарела с технической точки зрения, она все равно способна выполнить поставленные перед ней задачи», — пояснил аналитик.

О том, что любое оружие, способное нести ядерный заряд, представляет угрозу, заявил и Леонков. Однако, по его словам, у России есть средства защиты от подобных атак.

«Речь идет, к примеру, о комплексах А-135 „Амур“ и С-500. В ближайшее время будет принят на вооружение и противоракетный комплекс А-235 „Нудоль“. Он, как представляется, полностью закроет наше воздушно-космическое пространство от такого рода угроз», — резюмировал военэксперт.

