Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 13:27

Деньги, детские игрушки: Гагин о том, какие предметы минируют ВСУ в России

Ян Гагин Ян Гагин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Военный эксперт, советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал об опасности взрывных устройств, замаскированных под бытовые предметы, которые находят на улицах российских городов. 12 ноября в Красногорске девятилетний школьник поднял с земли сверток с денежными купюрами. Внутри оказалось взрывное устройство, которое сдетонировало. В результате ребенку оторвало пальцы на руке.

Гагин: полицейские изъяли в кафе Донецка планшет со 150 граммами пластита

Я достаточно давно знаком с минами-ловушками. Почти вся моя жизнь связана с участием в военных действиях.

Я участвовал в военной кампании на Северном Кавказе. На окраине Цхинвала находилось кладбище. Рядом был храм, где противник устроил что-то вроде санчасти и эвакуировал с переднего края раненых бойцов. Освободив Цхинвал, наши бойцы оказались рядом с этой церковью.

Один из военных обратил внимание на лежавший раскрытый футляр, в котором находилась бритва на аккумуляторе. Редкая, дорогая, многие хотели бы себе такую приобрести. Боец захотел подойти и взять бритву. Я остановил его, сказав, что здесь был настоящий ад, люди умирали от ран. Неужели кто-то в этой ситуации решил побриться? Мы отошли на безопасное расстояние и несколько раз выстрелили в бритву. Она взорвалась прямо на наших глазах, то есть была начинена взрывчаткой. Если бы боец взял футляр в руки, то погиб бы или лишился конечности.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Некоторое время назад в кафе Донецка официант обратил внимание на посетителя, который сидел за столиком с ноутбуком и заметно нервничал. Потом он ушел, оставив планшет. Официант счел это подозрительным и вызвал полицейских. Стражи порядка позвали саперов. Прибыв на место, они оцепили кафе и изъяли планшет. В нем обнаружили около 150 граммов пластита — классической взрывчатки. Его бы хватило, чтобы разнести кафе вместе с посетителями.

Сейчас этот планшет находится в одной из экспозиций Музея Победы на Поклонной горе в Москве.

Гагин: военные ВСУ закладывают мины в детские игрушки, мобильники и трупы

В городах, которые российская армия освобождает от ВСУ, и в прифронтовой зоне мы встречаем начиненные взрывчаткой детские игрушки, новенькие мобильники и планшеты. Любой предмет, который бесхозно лежит на улице и вызывает интерес, может быть опасен. Взрыв в Красногорске — яркий пример того, что враг ведет себя подло и не остановится ни перед чем. Это убийцы, которым нужны жертвы среди мирного населения РФ.

Военные ВСУ минируют с помощью «лепестков» города в прифронтовой зоне, например, Донецк. Это маленькие устройства, помещающиеся на ладони, привлекательные на вид. Дети хотят взять их в руки. Пожилой человек, который плохо видит, может наступить на «лепесток» ногой. В результате взрывов люди лишаются ступней или погибают.

Взрыв в Красногорске Взрыв в Красногорске Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Нужно объяснять подросткам и детям, что в случае обнаружения подозрительного предмета не стоит к нему приближаться и брать в руки. Звоните в полицию или МЧС.

Кроме того, в зоне СВО встречаются мины-ловушки. Например, военные ВСУ подкидывают аптечки или магазин с патронами со взрывчаткой. Иногда они это делают по ночам. Бойцы ВС РФ думают, кто-то из товарищей обронил магазин, и пытаются его поднять. Украинские солдаты также минируют тела убитых и раненых военных, своих и чужих. Российские военные знают об этих угрозах и не теряют бдительности.

В Минобороны РФ не комментировали заявления Гагина.

Читайте также:

Взрыв в Красногорске, новости 12 ноября: какие «подарки» находят в Москве?

В Красногорске мальчику разнесло руку взрывчаткой: реакции, версии

«Ни уныния, ни депрессии»: потерявший руки и ноги боец СВО о своем пути

«Верная смерть» ВСУ и атака на Новороссийск: новости СВО на утро 14 ноября

Ян Гагин
Специальная военная операция
террористы
теракты
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Застрелившего жену и ее любовника мужчину задержали благодаря случайности
Покушение у могил, 200 дронов, ЧС в Новороссийске: ВСУ атакуют РФ 14 ноября
Психолог объяснила, почему молодые больше страдают от тревоги
В МИД раскрыли, зачем Киев готовит новые провокации
Путин обсудил с Совбезом меры по борьбе с преступлениями в IT-сфере
«Основной вектор — дети»: курян призвали не поднимать игрушки на улице
«Никаких проблем»: Аршавин рассказал о встречах с украинцами за рубежом
Свежая зелень зимой без хлопот: учимся выгонке на подоконнике за 3 недели
Трагедия в семье, фото с пляжа, личная жизнь: где сейчас актриса Захарова
Иноагенту Гозману вынесли приговор по делу об оправдании терроризма
Лукашенко снял запрет на ввоз картофеля из Европы
Ушедший на СВО британский турист получил гражданство России
Врач рассказала, почему вредно хрустеть пальцами
На Западе столкнулись с неожиданным идеологическим сюрпризом
Биолог предупредила о рисках покупки специй на развес
SHAMAN заявил о новой песне с известным саксофонистом
Автоюрист оценил инициативу проверки ТО с помощью камер
Нарколог предупредил, кому грозит кома после одной выпитой рюмки
«Мы не принимаем это решение»: Орбан пообещал засудить Евросоюз
Топ-5 причин приготовить утку этим вечером
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.