Деньги, детские игрушки: Гагин о том, какие предметы минируют ВСУ в России

Военный эксперт, советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал об опасности взрывных устройств, замаскированных под бытовые предметы, которые находят на улицах российских городов. 12 ноября в Красногорске девятилетний школьник поднял с земли сверток с денежными купюрами. Внутри оказалось взрывное устройство, которое сдетонировало. В результате ребенку оторвало пальцы на руке.

Гагин: полицейские изъяли в кафе Донецка планшет со 150 граммами пластита

Я достаточно давно знаком с минами-ловушками. Почти вся моя жизнь связана с участием в военных действиях.

Я участвовал в военной кампании на Северном Кавказе. На окраине Цхинвала находилось кладбище. Рядом был храм, где противник устроил что-то вроде санчасти и эвакуировал с переднего края раненых бойцов. Освободив Цхинвал, наши бойцы оказались рядом с этой церковью.

Один из военных обратил внимание на лежавший раскрытый футляр, в котором находилась бритва на аккумуляторе. Редкая, дорогая, многие хотели бы себе такую приобрести. Боец захотел подойти и взять бритву. Я остановил его, сказав, что здесь был настоящий ад, люди умирали от ран. Неужели кто-то в этой ситуации решил побриться? Мы отошли на безопасное расстояние и несколько раз выстрелили в бритву. Она взорвалась прямо на наших глазах, то есть была начинена взрывчаткой. Если бы боец взял футляр в руки, то погиб бы или лишился конечности.

Некоторое время назад в кафе Донецка официант обратил внимание на посетителя, который сидел за столиком с ноутбуком и заметно нервничал. Потом он ушел, оставив планшет. Официант счел это подозрительным и вызвал полицейских. Стражи порядка позвали саперов. Прибыв на место, они оцепили кафе и изъяли планшет. В нем обнаружили около 150 граммов пластита — классической взрывчатки. Его бы хватило, чтобы разнести кафе вместе с посетителями.

Сейчас этот планшет находится в одной из экспозиций Музея Победы на Поклонной горе в Москве.

Гагин: военные ВСУ закладывают мины в детские игрушки, мобильники и трупы

В городах, которые российская армия освобождает от ВСУ, и в прифронтовой зоне мы встречаем начиненные взрывчаткой детские игрушки, новенькие мобильники и планшеты. Любой предмет, который бесхозно лежит на улице и вызывает интерес, может быть опасен. Взрыв в Красногорске — яркий пример того, что враг ведет себя подло и не остановится ни перед чем. Это убийцы, которым нужны жертвы среди мирного населения РФ.

Военные ВСУ минируют с помощью «лепестков» города в прифронтовой зоне, например, Донецк. Это маленькие устройства, помещающиеся на ладони, привлекательные на вид. Дети хотят взять их в руки. Пожилой человек, который плохо видит, может наступить на «лепесток» ногой. В результате взрывов люди лишаются ступней или погибают.

Нужно объяснять подросткам и детям, что в случае обнаружения подозрительного предмета не стоит к нему приближаться и брать в руки. Звоните в полицию или МЧС.

Кроме того, в зоне СВО встречаются мины-ловушки. Например, военные ВСУ подкидывают аптечки или магазин с патронами со взрывчаткой. Иногда они это делают по ночам. Бойцы ВС РФ думают, кто-то из товарищей обронил магазин, и пытаются его поднять. Украинские солдаты также минируют тела убитых и раненых военных, своих и чужих. Российские военные знают об этих угрозах и не теряют бдительности.

В Минобороны РФ не комментировали заявления Гагина.

