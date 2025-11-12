Названа причина взрыва в Подмосковье, где пострадал школьник СК: в Красногорске школьник поднял с земли неустановленное взрывное устройство

Причиной взрыва в подмосковном Красногорске, где пострадал ребенок, стало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, передает пресс-служба СК России. По данным ведомства, СВУ замаскировали под подарочную упаковку и прикрепили 10-рублевую купюру.

Следствием установлено, что вечером 11 ноября 10-летний мальчик, проходя вдоль жилого дома в городе Красногорске, поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой денежной купюрой, после чего произошла детонация, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Красногорске возбуждено дело о совершении общеопасным способом покушения на убийство ребенка после инцидента с купюрой и 10-летним школьником. Инцидент произошел вечером 11 ноября. Пострадавший госпитализирован.

Также стало известно, что свидетели происшествия оперативно оказали первую помощь пострадавшему, закрыв травмированную конечность шапкой для предотвращения попадания инфекции в рану. После этого ребенка в срочном порядке доставили в медицинское учреждение.