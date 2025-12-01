День матери
01 декабря 2025 в 18:09

На Украине заговорили о скорой отставке Зеленского

Политтехнолог Петров: Зеленский может уйти в отставку в Новый год

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский может уйти в отставку в Новый год, заявил украинский политтехнолог Владимир Петров. По его мнению, политик объявит об этом в обращении к народу и не будет участвовать в президентских выборах, передает «Страна.ua».

Думаю, президент нам об этом не скажет, но я подумал, что Зеленский решил послать нас всех. Я сейчас не шучу, — полагает Петров.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может стать заменой Зеленскому. По словам депутата, Залужный связан с Великобританией и пока не ясно, как к его кандидатуре отнесутся в США.

До этого депутат Алексей Журавлев заявил, что отставка главы офиса украинского президента Андрея Ермака не поможет сохранить свой пост Владимиру Зеленскому. По его словам, Запад обратил внимание на коррупцию в Киеве в связи с успехами ВС РФ на фронте. Он отметил, что после освобождения Купянска и Красноармейска в мире уже не осталось тех, кто верил бы в возможную победу Киева.

