Лили кипяток в рот, морили голодом: что нового известно о пытках в рехабах

Скандал вокруг подмосковных рехабов набирает обороты. В центре «Антонов PRO» пациентов делили на ВИП-персон и простых смертных. Первые получали качественный сервис, а вторых пытали и избивали. Почему сотрудники клиник издевались над детьми, как их на самом деле должны были лечить — в материале NEWS.ru.

Как «лечили» пациентов в пыточных рехабах Подмосковья

По данным СК РФ, в реабилитационных центрах Анны Хоботовой, Максима Антонова и Виталия Сережкина пытали людей. В частности, 16-летний постоялец одного из рехабов попал в больницу после очередного избиения и впал в кому. Кроме того, в центре Хоботовой в случае неповиновения детей заставляли есть собачий корм. За малейшие проступки им не давали ходить в туалет и избивали. По неподтвержденным данным, консультант центра, находящийся в СИЗО, принуждал воспитанниц 13 и 15 лет к действиям сексуального характера.

По словам родственников пациентов, в центре Антонова постояльцам заливали в рот кипяток вместо еды, угрожали пистолетом, удерживали в подвале и избивали железными палками. Сотрудники присваивали себе все, что близкие передавали зависимым людям, а также кормили их просрочкой. По словам очевидцев, одну девушку во время ломки обмотали скотчем и оставили на трое суток — ей пришлось ходить в туалет под себя.

По неподтвержденным данным, в «Антонов PRO» пациентов делили на обычных и ВИП-персон. Особые условия содержания оценивались в 1 млн рублей в месяц. Пациенты с достатком жили в рехабе в хороших условиях, а пытки применяли к тем, чье проживание стоило, по разным данным, от 50 до 150 тыс. рублей в месяц.

В рехабе Сережкина также насильно удерживали людей и избивали под предлогом лечения от наркотической зависимости.

По информации СМИ, основатель рехаба Антонов не только имеет опыт употребления запрещенных веществ, но и привлекался к ответственности за грабежи и сбыт наркотиков. Один из надзирателей его центра, которого обвиняют в пытках, возможно, является украинским националистом. Мужчина якобы жил по тюремным понятиям и объяснял издевательства тем, что с «русскими так и надо поступать».

Хоботова, Антонов и Сережкина находятся под стражей. Против них и сотрудников их центров были возбуждены уголовные дела.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Какое лечение должны получать зависимые люди в рехабе

В реабилитационном центре должен работать лицензированный медперсонал — врачи и медсестры, сообщил NEWS.ru психиатр, нарколог Алексей Казанцев. По его словам, все медико-социальные учреждения обязаны иметь лицензию. В их штате должны присутствовать психиатры и наркологи, отметил он.

«Нужно показывать пациентов неврологам, потому что есть последствия употребления запрещенных веществ — энцефалопатия и полинейропатия. Это поражение периферической и центральной нервной системы с ухудшением когнитивных способностей. Страдают память, мышление, появляется шаткость походки, слабость в ногах и руках и так далее», — подчеркнул Казанцев.

Он добавил, что у зависимых людей наблюдаются проблемы в области кардиологии. У многих выявляют гипертонию, у зависимых от кокаина и психостимуляторов — нарушения сердечного ритма, у алкоголиков — кардиомиопатию и кардиодистрофию. У них также страдает печень, они заражаются гепатитами B и C, а также ВИЧ-инфекцией. Всех пациентов рехабов должен осмотреть кардиолог, сказал Казанцев.

По словам нарколога, сотрудники таких центров должны учитывать побочные эффекты от лекарств, в частности возможные аллергии и отек Квинке, который может привести к летальному исходу.

«Обязательно нужны клинические психологи и психотерапевты, которые будут работать с психологической зависимостью», — добавил он.

Казанцев отметил, что все сотрудники рехабов должны иметь сертификат государственного образца. Задача контролирующих органов состоит в том, чтобы регулярно проверять такие учреждения, добавил он.

«Нужно вести статистику, сколько человек, прошедших полный курс реабилитации, остаются в трезвости. Эти данные должны быть точными и прозрачными, а не просто словами руководителей центров. К сожалению, сейчас любой наркоман, который решил, что излечился, может найти инвестора и открыть рехабы, работающие так, как ему вздумается», — заявил Казанцев.

При этом он отметил, что в реабилитационных центрах должны действовать ограничения в отношении зависимых. В первую очередь это строгий распорядок дня и минимум телефонной связи. Кроме того, должна проводиться групповая работа с родственниками.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему сотрудники подмосковных рехабов жестоко обращались с пациентами

В 2010-е в России стали появляться так называемые мотивационные реабилитационные центры, сообщил Казанцев. Принцип их работы заключается в том, что зависимого человека в период ломки удерживают силой. Затем пациент получает максимум нагрузки в виде трудотерапии и минимальную психологическую поддержку.

«Помню случай в Сибири, когда наркоманов приковывали наручниками, кормили водой, луком и чесноком», — отметил врач.

По его словам, сотрудники таких рехабов считали, что чем тяжелее человек переносил абстиненцию (синдром отмены), тем быстрее он избавлялся от зависимости. Психиатр высказал мнение, что реабилитационные центры, в которых практикуют насилие якобы с целью исцеления, открываются в России один за другим.

«В них устроили зону и жестокий лагерь. Никто не имеет права это делать. Думаю, с этим вопросом разберутся и виновные понесут наказание», — сказал Казанцев.

Как отметила в беседе с NEWS.ru психиатр, нарколог Екатерина Шурова, зависимые люди, желая заработать, часто открывают реабилитационные центры. Де-юре учреждения таковыми не являются, так как у них нет необходимых документов, в частности лицензии.

«Многие люди хотят нажиться на горе других. Они арендуют дома, вешают табличку — и вот реабилитационный центр. Можно собирать деньги», — сказала она.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Имеют ли сотрудники рехабов право удерживать пациентов силой

Пациенты реабилитационных центров зачастую сами подписываются под правилами учреждений, предусматривающими ограничения в использовании телефона и запрет покидать территорию, сказала Шурова. Однако, по ее словам, даже это согласие не дает сотрудникам рехабов право удерживать людей насильно.

«Нельзя лишать их свободы, поскольку они не совершили никакого правонарушения. Для этого нет оснований. Выздоровление должно быть добровольным», — сказала она.

Казанцев добавил, что в психиатрии применяется мера физического стеснения — фиксация. Но она используется в строго определенных случаях, когда человек опасен для себя и окружающих, и не может длиться дольше двух часов.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

