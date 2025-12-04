«Пытки за ваши деньги». Скандал с элитным рехабом в Подмосковье: детали

В Подмосковье задержали блогера и основателя реабилитационного центра «Антонов PRO» Максима Антонова, пишут СМИ и Telegram-каналы. Какие детали известны, из-за чего разыгрался скандал с элитным рехабом, правда ли там пытали и избивали постояльцев?

Скандал с элитным рехабом в Подмосковье, что известно

По сообщениям СМИ, 30 ноября один из постояльцев элитного рехаба в Видном сообщил родственникам, что в учреждении людей избивают и морят голодом. На место с проверкой прибыли правоохранители: задержали самого Антонова и сотрудников центра, а также зафиксировали свидетельства применения пыток, утверждают источники.

Telegram-канал SHOT утверждает, что Антонову грозит до восьми лет тюрьмы. По сведениям источника, возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы постояльцев центра.

Канал сообщил, что в числе задержанных, помимо Антонова, финансовый директор, 42-летний Михаил Петушков, а также волонтеры — 36-летний Павел Колесов и 26-летний Кирилл Вихарев, которые, как утверждается, до этого прошли лечение в этом же рехабе.

Позднее появилась информация, что как минимум четыре человека пострадали от действий работников рехаба; пациентов избивали и не позволяли им свободно передвигаться, говорится в публикациях. В числе пострадавших называют двух девушек 28 и 47 лет, а также двух мужчин 27 и 45 лет.

SHOT пишет, что постояльцев «пыточного рехаба» заставляли принимать сильнодействующие препараты без медицинских назначений; постояльцам не давали мыться несколько недель и заставляли записывать только позитивные видео из ребцентра.

Как утверждает Telegram-канал Mash, один из постояльцев рехаба Антонова похудел на 60 кг за три месяца — из-за постоянных голодовок и издевательств. По информации источника, молодой человек весил 100 кг по прибытии на реабилитацию. Канал сообщил, что после выписки он рассказал отцу, что его били по почкам, а перед выпиской замазали тональником синяки на лице.

Сообщается также, что с территории рехаба «Антонов PRO» доносились громкие крики и звуки, напоминающие стрельбу; окна центра были заколочены изнутри, чтобы отгородиться от соседей.

Одним из руководителей элитного реабилитационного центра «Антонов PRO» могла быть Елена Власова, дочь первого губернатора Владимирской области. По данным СМИ, рехаб она создавала вместе с супругом Максимом Антоновым. Женщина числилась в центре как психолог и утверждала, что занимается коррекцией пищевых привычек и помогает подросткам с проблемным поведением.

По официальной информации, которую предоставила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова, правоохранители выявили факт незаконного удержания 30 человек в возрасте от 19 до 75 лет в одном из реабилитационных центров Подмосковья.

В полиции рассказали о жалобах пострадавших на систематические издевательства: физическое насилие, психологическое давление, изоляцию, ограничения в еде и воде, принудительное употребление сильнодействующих препаратов без медицинских показаний. В СМИ предположили, что речь идет об элитном учреждении «Антонов PRO».

«Пытки за ваши деньги», — описал ситуацию пользователь Сети Ярослав Г.

Какие еще скандалы с рехабами были недавно

SHOT утверждает, что вслед за Антоновым задержан владелец другого реабилитационного центра в подмосковном Егорьевске, 44-летний Виталий Сережкин — в «Неугасимой надежде» пострадали три девушки и четыре мужчины в возрасте 18–35 лет.

По сведениям Telegram-канала Baza, в этом ребцентре постояльцам ломали ребра. Источник сообщил, что проверка нагрянула в «Неугасимую надежду» после попытки матери одного из постояльцев связаться с сыном. Женщина, пишет канал, рассказала, что ее отпрыска избивали, однако гематомы уже исчезли; переломы ребер выявили у других постояльцев.

До этого Истринский городской суд арестовал владелицу подмосковного рехаба Анну Хоботову. В ее заведениях издевались над несовершеннолетними. Как полагает адвокат Вадим Багатурия, теперь ей может грозить до 20 лет лишения свободы.

