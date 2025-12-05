ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 10:10

Пытавший пациентов элитного рехаба мог оказаться украинским националистом

SHOT: пытавшим постояльцев рехаба «Антонов PRO» оказался украинец

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Надзиратель рехаба «Антонов PRO» в Видном, который пытал постояльцев, оказался украинцем, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации авторов, консультант мог всячески издеваться над подопечными в подвале.

Авторы сообщили, что украинец жил по тюремным понятиям. Он объяснял пытки тем, что с «русскими так и надо поступать». На канале рассказали, что именно украинец мог насиловать пациентов и заливать им в рот горячую воду. Представители учреждения не комментировали данную информацию.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержан блогер и основатель рехаба «Антонов PRO» Максим Антонов. По предварительным данным, 30 ноября один из постояльцев центра сообщил родственникам, что сотрудники центра избивают и морят голодом пациентов. Полиция выявила факт незаконного удержания 30 человек в возрасте от 19 до 75 лет.

Также желавший остаться неизвестным знакомый Антонова заявлял, что основатель рехаба на самом деле якобы является хорошим человеком. По словам мужчины, главу реабилитационного учреждения могли оклеветать постояльцы.

рехабы
украинцы
пытки
изнасилования
