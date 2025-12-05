Труп проститутки, девочка-убийца и мертвый отчим: главные ЧП недели

В Прокопьевске девочка убила свою мать, в Санкт-Петербурге клиент задушил проститутку в отеле, в Москве мужчина убил отчима и ранил мать — NEWS.ru рассказывает о главных новостях из рубрики «Происшествия» за неделю.

Дочка позвала бойфренда убивать мать

В городе Прокопьевске Кемеровской области 14-летняя девочка задержана за убийство матери. Помогал ей в этом 16-летний бойфренд из коррекционной школы.

«По версии следствия, 1 декабря 2025 года 14-летняя девушка и ее 16-летний знакомый, находясь в квартире дома на улице Институтской в городе Прокопьевске, поочередно нанесли удары ножом в область головы и туловища матери несовершеннолетней. От полученных травм женщина скончалась на месте. С целью сокрытия преступления подозреваемые спрятали тело в подвале многоквартирного дома, где позднее его обнаружил сожитель погибшей», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Известно, что девочка состояла в «Юнармии», а в день убийства сидела со своим полуторагодовалым братом, которого мать родила от отчима.

«В 01:50 примерно были слышны крики, топанье, потом стихло. Сначала маму избили, сломали ей шею, и дочь сделала восемь ножевых ранений. Положили в подвал и ушли. Оставили младшего брата одного дома, ему полтора года. В подъезде до сих пор кровь, и теперь подвал на замке», — рассказывала соседка семейства.

Клиент задушил проститутку

В апарт-отеле на Невском проспекте в Санкт-Петербурге сотрудники обнаружили труп девушки. Оказалось, что убитая оказывала интимные услуги, а расправился с ней 31-летний клиент, уроженец Северного Кавказа.

Мужчина был задержан. Он пояснил, что задушил секс-партнершу случайно, когда в порыве страсти схватился за ее шею. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве.

Мужчина убил отчима и ранил мать

Утром 5 декабря в Москве местный житель Максим Карпов вместе со своим другом ворвался в квартиру дома на Бутырском Валу, где проживали его мать и отчим, пишет Telegram-канал «112». Вооружившись ножом, мужчины напали на хозяина квартиры и его сожительницу.

«По данным следствия, ранним утром 5 декабря 2025 года двое злоумышленников ворвались в квартиру жилого дома, расположенного на Бутырском Валу в городе Москве, где нанесли хозяину квартиры не менее 29 ножевых ранений, а также нанесли ножевые ранения его сожительнице. После чего фигуранты скрыли следы преступления и покинули место происшествия», — рассказали в столичном управлении СКР.

В ведомстве отметили, что от полученных ранений мужчина скончался на месте преступления, а женщина доставлена в больницу, где ей оказывается медицинская помощь.

«Двое подозреваемых мужчин установлены и задержаны. Один из них оказался сыном потерпевшей. Прокуратура координирует работу правоохранительных органов, контролирует ход расследования уголовного дела и привлечение подозреваемых к уголовной ответственности», — рассказали в прокуратуре.

Оба злоумышленника ворвались в квартиру с криками: «Ограбление!» При этом Антона Молока убили сразу, а его жене Елене Зозуле сначала нанесли несколько ранений, а затем ввели в плечо неизвестное вещество с помощью шприца.

После задержания выяснилось, что Максим Карпов еще в 2024 году угрожал Антону Молоку и даже ранил его ножом.

