ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 18:02

Командир отряда «Ахмата» назвал виновников гибели бойцов ВСУ в «котлах»

Командир Аид: Залужный, Сырский и Буданов виновны в гибели бойцов ВСУ в «котлах»

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный виновны в гибели тысяч украинских военнослужащих в «котлах» под Красноармейском и Купянском, заявил в интервью NEWS.ru командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид. При этом высшее командование ВСУ продолжает обманывать народ своей страны заявлениями о якобы успехах украинской армии, подчеркнул собеседник.

Залужный, Сырский, Буданов — «специалисты» по «котлам» еще с 2014 года: Дебальцево и Иловайск тому подтверждение. Украинскому командованию безразлично, сколько их солдат погибнет. Они в очередной раз заявят, что якобы «ситуация находится под контролем», — ответил командир отряда спецназа.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский также вводит в заблуждение соотечественников. По словам Аида, Зеленский не только не признает официально потерю Красноармейска, но и до сих заявляет о пребывании ВСУ в Курской области.

Официально ни Буданов, Сырский и Залужный, ни Зеленский не признают потерю Красноармейска. Отрапортуют, что отошли на более выгодные рубежи и продолжают оборону. Зеленский до сих пор заявляет о будто бы нахождении ВСУ в Курской области. А в реальности Курщина давно освобождена — мы уже продвигаемся под Сумами, — напомнил командир отряда «Ахмата».

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Крутов заявил, что признание утраты контроля над Красноармейском может стать роковым для Александра Сырского. По мнению Кнурова, политики и военачальники в Киеве искажают реальную обстановку на фронте, чтобы сохранить свои должности.

Также он выразил мнение, что если Зеленский будет сменен на своем посту Залужным, то и в этом случае мирные переговоры не увенчаются успехом. По словам эксперта, намерения экс-главкома не соответствуют интересам России.

Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Валерий Залужный
Александр Сырский
Специальная военная операция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин раскрыл, что придаст импульс отношениям России и Индии
В Раде призвали лишить Зеленского права вводить санкции
Редкий маленький хищник попал в фотоловушку в приморском нацпарке
Москва рассчитывает на откровенность Вашингтона
В ОБСЕ высказались о мирных переговорах по Украине
Путин сформулировал цель сотрудничества России и Индии
Стало известно, когда начнется ЕГЭ в 2026 году
«Генофонд умирает в котлах»: командир Аид о женщинах ВСУ и Красноармейске
Ушаков назвал одну из главных тем в беседе Путина и Моди
Стала известна площадь пожара после атаки БПЛА под Краснодаром
Швеция решила бросить беднейшие страны ради военных поставок Киеву
Путин рассказал об атмосфере на переговорах России и Индии
Россиянка с семилетней дочкой пропали на популярном курорте
15 лет колонии и лечение у психиатра: как наказали педофила-порнографа
«Только на бумаге»: экс-спикер Рады о проекте бюджета Украины на 2026 год
Делегации новых регионов РФ получили приглашение от Никарагуа
В российском регионе задержали организаторов ЛГБТ-вечеринок
В сети показали кадры с приема Путина у президента Индии
Рулет с печенью трески: вкусный и сытный перекус без лишних хлопот
Хозяйка военторга заплатит штраф за скандинавские руны
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.