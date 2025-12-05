Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный виновны в гибели тысяч украинских военнослужащих в «котлах» под Красноармейском и Купянском, заявил в интервью NEWS.ru командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид. При этом высшее командование ВСУ продолжает обманывать народ своей страны заявлениями о якобы успехах украинской армии, подчеркнул собеседник.

Залужный, Сырский, Буданов — «специалисты» по «котлам» еще с 2014 года: Дебальцево и Иловайск тому подтверждение. Украинскому командованию безразлично, сколько их солдат погибнет. Они в очередной раз заявят, что якобы «ситуация находится под контролем», — ответил командир отряда спецназа.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский также вводит в заблуждение соотечественников. По словам Аида, Зеленский не только не признает официально потерю Красноармейска, но и до сих заявляет о пребывании ВСУ в Курской области.

Официально ни Буданов, Сырский и Залужный, ни Зеленский не признают потерю Красноармейска. Отрапортуют, что отошли на более выгодные рубежи и продолжают оборону. Зеленский до сих пор заявляет о будто бы нахождении ВСУ в Курской области. А в реальности Курщина давно освобождена — мы уже продвигаемся под Сумами, — напомнил командир отряда «Ахмата».

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Крутов заявил, что признание утраты контроля над Красноармейском может стать роковым для Александра Сырского. По мнению Кнурова, политики и военачальники в Киеве искажают реальную обстановку на фронте, чтобы сохранить свои должности.

Также он выразил мнение, что если Зеленский будет сменен на своем посту Залужным, то и в этом случае мирные переговоры не увенчаются успехом. По словам эксперта, намерения экс-главкома не соответствуют интересам России.