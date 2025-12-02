«Хрен редьки не слаще»: военэксперт о возможной замене Зеленского Залужным

Если президент Украины Владимир Зеленский будет сменен на своем посту бывшим командующим ВСУ Валерием Залужным, мирные переговоры не увенчаются успехом, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, намерения экс-главкома не соответствуют интересам России.

Пока на место Зеленского просматривается только кандидатура Залужного. Но хрен редьки не слаще. С человеком, который заявляет о том, что безопасность Украины можно будет обеспечить за счет размещения американского или британского ядерного оружия на территории страны, не договориться. Это 100%, потому что на подобные условия Россия никогда не пойдет. Вполне может быть, [что он уже вернулся на Украину], потому что ему нужно формировать электорат у себя в стране, — поделился Кнутов.

Ранее Залужный намекнул на возвращение Киев, опубликовав снимок в соцсетях. На фотографии он с женой стоит у новогодней елки, а на заднем плане — кофейный автомат с надписью на украинском языке.

Украинский политтехнолог Владимир Петров ранее предположил, что Зеленский может покинуть пост президента в Новый год. По его словам, политик объявит об отставке в обращении к народу и не станет участвовать в предстоящих выборах.