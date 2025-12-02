Залужный показал фото с намеком на возвращение в Киев Залужный опубликовал фото с женой на фоне елки и намекнул на возвращение домой

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный намекнул на возможное возвращение домой, опубликовав соответствующий снимок. На своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) он разместил фотографию вместе с женой на фоне новогодней елки. Сзади пары расположен кофейный автомат, на котором видна надпись на украинском языке.

Дома лучше, — подписал пост бывший главком.

Ранее Залужный написал в своей статье для британских СМИ, что размещение ядерного оружия на украинской территории могло бы стать гарантией безопасности государства. Он добавил, что это лишь один из возможных параметров.

До этого политолог Спиридон Килинкаров отмечал, что замена действующего президента Украины Владимира Зеленского на Залужного в нынешних условиях не представляется возможной. Эксперт пояснил, что бывший главнокомандующий ВСУ не является избранным должностным лицом и не обладает статусом депутата. Аналитик отметил, что многие рассматривают Залужного как потенциального будущего президента. Однако эксперт обратил внимание на то, что до завершения военного конфликта проведение выборов не планируется.