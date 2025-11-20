Раскрыты шансы Залужного стать президентом Украины

Смена президента Украины Владимира Зеленского на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного в текущих условиях невозможна, заявил NEWS.ru политолог Спиридон Килинкаров. По его словам, Залужный не является избранным должностным лицом, не имеет статуса депутата.

Залужный не станет президентом в нынешних обстоятельствах. Он не является избранным должностным лицом, не имеет статуса депутата. Его невозможно легитимно интегрировать в текущую вертикаль власти, за исключением, возможно, должности премьер-министра. Однако даже для этого потребуется полное переформатирование парламентской коалиции, — пояснил Килинкаров.

Многие говорят о Залужном как о возможном будущем президенте, продолжил аналитик. Но дело в том, обратил внимание эксперт, что до окончания конфликта выборы проводиться не будут.

А если конфликт закончится, возникает вопрос: зачем Украине президент-военный в мирное время? В чем будет разбираться военный человек в контексте восстановления страны, энергетики, экономики? Я не вижу в этом потребности, — заключил собеседник.

Ранее о планах Запада сместить Зеленского и назначить на его пост Залужного заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. По его словам, Запад готов пойти на этот шаг из-за глубокого кризиса на Украине.