25 декабря 2025 в 19:42

Нежнейший салат с копченой курицей: только самые простые ингредиенты — беспроигрышная комбинация

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Приготовьте на праздники нежнейший салат с копченой курицей. Для него нужны только самые простые ингредиенты, однако именно они создают беспроигрышную комбинацию вкусов.

Салат получается насыщенным и гармоничным: нежный картофель, ароматная копченая курица, сливочный плавленый сыр и классическое сочетание яичных белков и желтков создают сытную и очень аппетитную композицию.

Вам понадобится: 2 отварные картофелины, 200 г копченой куриной грудки, пучок зеленого лука, 3 яйца, 2 плавленых сырка, майонез. Выкладывайте слои в салатник или на блюдо, каждый слой, кроме последнего, смазывайте майонезом: 1 — тертый картофель, 2 — мелко нарезанная кубиком копченая курица, 3 — мелко нарезанный зеленый лук, 4 — тертые желтки, 5 — тертый плавленый сыр. Верхним, завершающим слоем распределите тертые белки, которые смазывать не нужно. Дайте салату настояться в холодильнике 1–2 часа.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Ежик» с курицей, яблоком и черносливом. Станет изюминкой новогоднего стола.

салаты
рецепты
Новый год
застолье
Дарья Иванова
Д. Иванова
