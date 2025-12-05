Аварию со свадебным кортежем в российском регионе сняли на видео В Белгороде произошла авария с участием свадебного кортежа

В Белгороде произошло ДТП с участием свадебного кортежа, сообщил Telegram-канал «Белгород № 1», опубликовав соответствующие кадры. Авария случилась на Садовой улице, когда жених и невеста направлялись на церемонию заключения брака.

На видео видно два столкнувшихся автомобиля, один из которых украшен традиционными свадебными атрибутами — лентами и кольцами. Судя по повреждениям, машины столкнулись лоб в лоб, после чего одну из них выбросило на тротуар.

Из опубликованных кадров также следует, что двое мужчин и женщина взяли невесту на руки и перенесли ее в другой автомобиль. Информация о состоянии пострадавшей не уточняется.

Ранее в Российском союзе автостраховщиков (РСА) сообщили, что лидером по числу дорожных аварий в России в 2025 году вновь стала Ингушетия, а самыми аккуратными водителями оказались жители Москвы. Частота аварий в республике за год составила 10,5%, то есть каждый 10-й водитель там попадал в ДТП. На втором месте с результатом 7,2% оказался Приморский край, третье место разделили Новосибирская область и Дагестан.