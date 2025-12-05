«Каждый рубль дает эффект»: назван главный драйвер развития Херсонщины

Строительство стало настоящим драйвером восстановления Херсонщины, заявил министр архитектуры и ЖКХ региона Сергей Козупица. Он рассказал в интервью NEWS.ru на полях Таврического инвестиционно-экономического форума (ТИЭФ) в Москве, на каких проектах руководство области делает особый акцент и какие еще сферы деятельности помогут в развитии ее экономики.

— Сергей Андреевич, какие крупные строительные проекты сейчас реализуются в Херсонской области?

— На пленарном заседании ТИЭФ губернатор Владимир Сальдо отметил, что строительство — это драйвер развития Херсонской области. Любой рубль, вложенный в стройку, дает десятикратный синергический эффект. В регионе активно развивается жилищно-инвестиционное строительство. Стройка — это драйвер, от этого никуда не деться.

Основные проекты были развернуты в двух точках роста Херсонской области — Геническе и Скадовске.

— Идет строительство жилых комплексов или в целом инфраструктуры?

— Все развивается в комплексе. Без инфраструктуры для новых проектов, которая фактически отсутствует в Херсонской области, затевать их не было бы смысла. Сначала идет инфраструктура, затем возводятся новые жилые комплексы.

— Целевая аудитория этих проектов — жители Херсонской области или в целом России?

— Учитывая те экономические преференции, которые стройка имеет в рамках развития исторических регионов, — субсидирование проектного финансирования до 3% для застройщиков и ипотека под 2%, — делить их между жителями Херсонской области и людьми с территории большой России не представляется возможным. У нас есть и те, и другие.

Существует внутренний спрос, потому что в регионе с советских времен не возводилось многоквартирное жилье, а также внешний. Специалистам, которые приезжают к нам работать, нужно где-то жить в комфортных условиях.

— Идет ли речь о создании курортной зоны в Геническе?

— Я бы не применял термин «создание», потому что эта круглогодичная курортная зона имеет исторические корни. Как сказал Сальдо на заседании ТИЭФ, туризм — одно из основных направлений развития экономики Херсонской области. Без строительства никак не обойтись.

