«Ждем инвесторов-патриотов»: замглавы Херсонской области о развитии региона

Херсонская область обладает большим потенциалом для развития и ведения бизнеса. И те предприниматели, которые сегодня заходят на ее рынок и помогают восстанавливать регион, должны получать активную поддержку от государства, считает замгубернатора Владимир Боделан. На Таврическом инвестиционно-экономическом форуме он рассказал NEWS.ru, каких инвесторов ждут херсонские власти и какие ключевые направления особенно привлекают бизнесменов.

— Владимир Русланович, чем Херсонская область сегодня привлекательна для бизнеса?

— Есть несколько основных направлений, которые исторически характерны для региона. Это сельское хозяйство. Конечно, Каховское водохранилище сегодня осушено — мы все помним, какие события произошли пару лет назад. Но все это возвращаемо. И те качественные земли, которыми обладает Херсонская область, они очень показательны с точки зрения развития сельского хозяйства.

Кроме того, территория региона омывается двумя морями. Это красивейшие природные условия для развития туризма. Азовское море сегодня является внутренним морем России. И те красоты, которые до сих пор не тронуты человеком, нужно показывать, развивать зеленый туризм. Это и острова, и моря, и огромнейшая береговая линия.

— А вы чувствуете заинтересованность со стороны бизнеса? Есть ли уже какие-то предложения?

— Любой бизнесмен сегодня действует медленно, анализирует те или иные условия. Допустим, есть человек, который готов пойти на риски, связанные с близостью региона к линии боевого соприкосновения. Но есть и другие проблемы, с которыми сталкивается бизнес.

Владимир Боделан Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Мы пока еще в переходном периоде вхождения в состав России. Есть сложности с оформлением имущественно-земельных отношений, с реализацией продукции. С начала СВО произошел огромный отток населения из-за рисков проживания на данной территории. Мы ожидаем возвращения огромного количества людей.

Но мы не оставляем бизнес в одиночестве. Я всегда говорю предпринимателям — открывайте производство, сделайте так, чтобы на товарах появился знак «Сделано в Херсонской области», и мы максимально будем вам помогать.

— Каких инвесторов вы сегодня ожидаете?

— В первую очередь патриотически настроенных — тех, кто понимает, что сегодня возможности заработка становятся на второй план. На сессии форума, посвященной БПЛА, мы обсуждали развитие беспилотного спорта. При этом мои коллеги отмечали, что в рамках СВО нужно думать о технологическом прорыве, который позволит нам победить в конфликте. Сделать так, чтобы беспилотные системы обладали дополнительными возможностями по защите жизней тех солдат, которые находятся на передовой.

Любой бизнес, который появляется в нашем регионе, должен понимать, что в приоритете — победа. Мы должны совместно восстановить регион, как можно скорее интегрироваться в состав Российской Федерации. То есть необходимо сделать так, чтобы не потерять свои средства и бизнес, но при этом иметь перспективы в дальнейшем.

Те, кто сегодня вместе с государством будет помогать восстанавливать регионы, должны понимать, что в будущем уже государство окажет им поддержку, когда наступит мир. Приоритетом должна стать помощь в реализации продукции тех предпринимателей, которые сейчас заходят на исторические территории.

