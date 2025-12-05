Страны G7 и ЕС «повернулись» в сторону российской нефти Reuters: G7 и ЕС рассматривают отказ от ограничений цен на российскую нефть

Страны «Большой семерки» и Евросоюза обсуждают возможность отказа от ограничений цен на российскую нефть, передает Reuters со ссылкой на источники. По информации издания, сейчас Москва активно импортирует топливо в Индию и Китай.

G7 и Европейский Союз ведут переговоры об отмене ограничения цен на нефть России, — уточнили в издании.

Ранее лидер французской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что отказ Евросоюза от импорта российского газа ударит по жителям Франции. По его словам, против России эта инициатива не сработает — она продолжит поставлять газ другим странам.

До этого эксперт Игорь Юшков предположил, что Европа вряд ли решится на полный отказ от российской нефти и газа из-за отсутствия единства в ЕС. Он напомнил, что Венгрия и Словакия продолжают импортировать российские энергоносители по трубопроводу «Дружба» и, используя право вето, блокируют соответствующие санкции.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Евросоюза от российского газа приведет к потере экономической конкурентоспособности. По его словам, Европа станет зависеть от более дорогих энергоносителей, что негативно скажется на ее экономике.