В Париже «обнесли» квартиру министра-делегата Лефевра

Матье Лефевр, министр-делегат по вопросам экологического перехода, подвергся нападению грабителей, передает Le Parisien. Из его квартиры в Париже украдены драгоценности на сумму около €10 тыс. (887 тыс. рублей).

По данным источника в правоохранительных органах, преступники проникли в квартиру поздно вечером, когда там никого не было. Взлома двери не обнаружено, что позволяет предположить использование запасного ключа. Лефевр и его девушка держали ключ в почтовом ящике, который после ограбления пропал. Из квартиры были похищены только ювелирные изделия, а важные документы остались на месте.

Ранее в Бурятии местная жительница украла 485 тыс. рублей у отца своего сожителя. Деньги были спрятаны дома после продажи скота. Семья уехала в столицу республики за покупкой автомобиля, а вернувшись, обнаружила недостачу. Сотрудники полиции задержали подозреваемую.

До этого в Красноярске бывшая работница банка признана виновной в хищении 150 млн рублей у клиента. Она потратила украденные средства на автомобиль премиум-класса, покупку жилья, ремонтные работы и жизнь в Турции. Октябрьским районным судом города ей назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы со штрафом.