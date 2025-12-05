ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 19:32

В Париже «обнесли» квартиру министра-делегата Лефевра

В Париже воры обокрали квартиру министра-делегата Лефевра на 887 тыс. рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Матье Лефевр, министр-делегат по вопросам экологического перехода, подвергся нападению грабителей, передает Le Parisien. Из его квартиры в Париже украдены драгоценности на сумму около €10 тыс. (887 тыс. рублей).

По данным источника в правоохранительных органах, преступники проникли в квартиру поздно вечером, когда там никого не было. Взлома двери не обнаружено, что позволяет предположить использование запасного ключа. Лефевр и его девушка держали ключ в почтовом ящике, который после ограбления пропал. Из квартиры были похищены только ювелирные изделия, а важные документы остались на месте.

Ранее в Бурятии местная жительница украла 485 тыс. рублей у отца своего сожителя. Деньги были спрятаны дома после продажи скота. Семья уехала в столицу республики за покупкой автомобиля, а вернувшись, обнаружила недостачу. Сотрудники полиции задержали подозреваемую.

До этого в Красноярске бывшая работница банка признана виновной в хищении 150 млн рублей у клиента. Она потратила украденные средства на автомобиль премиум-класса, покупку жилья, ремонтные работы и жизнь в Турции. Октябрьским районным судом города ей назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы со штрафом.

Париж
ограбления
кражи
драгоценности
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Идем государству на помощь»: Resident Network Club о бизнес-патриотизме
В Минцифры придумали, как «упростить жизнь» водителям
Путина накормили бульоном из моринги и фаршированными сморчками
Травлю артистов в Сети могут запретить: что сказали звезды, кто против
Хинштейн сравнил курское село с Брестской крепостью
Мать растерзанного собаками под Красноярском мальчика обратилась к Путину
Ювелирная атака «Искандеров», дело Долиной набирает обороты: что дальше
Россиянин пытался взорвать бизнесмена
«Ждем 100 млрд рублей инвестиций»: Сальдо о проектах в Херсонской области
Угонщик потерпел фиаско и уснул в автомобиле
Россиянка вернула себе проданную квартиру и оставила покупателей ни с чем
Секреты спецслужб и народные хитрости для застолий: как пить и не пьянеть
«Наша идея — многообразие народов РФ»: дизайнер одежды о философии бренда
Сальдо рассказал, к чему приведет коррупционный скандал на Украине
Раскрыт «гонорар» Мадуро за уход с поста президента
Белый дом добавил газету The Washington Post на доску позора
Готовлю печень по-новогоднему: с шампиньонами и плавленым сыром
Мужчина попал под суд из-за многолетних оскорблений госслужащих
«Каждый рубль дает эффект»: назван главный драйвер развития Херсонщины
Российский паспорт, православие, Mortal Kombat: чем известен актер Тагава
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.