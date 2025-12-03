Сотрудница банка попала за решетку из-за шикарной жизни на краденые деньги Бывшую сотрудницу банка в Красноярске осудили за кражу 150 млн рублей

Бывшая работница банка в Красноярске приговорена к четырем годам тюрьмы за хищение 150 млн рублей у клиента, сообщает главное краевое управление МВД. Похищенные деньги она потратила на автомобиль премиум-класса, покупку жилья, ремонтные работы и жизнь в Турции.

Следователем ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю было возбуждено и расследовано уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Сегодня Октябрьским районным судом Красноярска женщина была признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года со штрафом в размере 500 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

Ранее бывшему заместителю губернатора Санкт-Петербурга по жилищно-коммунальному хозяйству Владимиру Лавленцеву было предъявлено обвинение в хищении денег, выделенных на строительство трассы М-12. Сумма ущерба по этому делу оценивается в 2,5 млрд рублей.

Кроме того, суд вынес приговор бывшему заместителю главы транспортного управления Следственного комитета Александру Задорину, осудив его на 14 лет колонии строгого режима. Его признали виновным в хищении вещдоков — драгоценностей на сумму около 19 млн рублей.