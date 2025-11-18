Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 08:36

Экс-замглавы Петербурга обвинили в крупном хищении

Экс-замглавы Петербурга Лавленцева обвинили в хищении 2,5 млрд рублей

Владимир Лавленцев Владимир Лавленцев Фото: Александр Щербак/ТАСС
Бывшему заместителю губернатора Санкт-Петербурга по вопросам ЖКХ Владимиру Лавленцеву предъявлено обвинение в хищении средств, выделенных на строительство трассы М-12, передает ТАСС. Общая сумма ущерба по делу оценивается в 2,5 млрд рублей.

Согласно тексту соглашения, подрядчик обязуется разработать проектно-сметную документацию для М-12. Цена договора составляет 53 млрд 111 млн рублей, — сказано в материалах дела.

Обвинительное заключение указывает, что Лавленцев, после ухода с поста замглавы Петербурга, создал организованную группу для вывода средств «Стройтрансгаза». Утверждается, что с 2017 по 2019 год на счета подконтрольных ему организаций было перечислено более 2,5 млрд рублей по фиктивным договорам займа. Лавленцеву предъявлено обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ).

Помимо Лавленцева, обвиняемыми проходят экс-заместитель гендиректора «Стройтрансгаза» Игорь Шипицын, а также Сергей Проворов и Денис Тарасов. Уголовное дело было возбуждено по заявлению нового главы «Стройтрансгаза» Дмитрия Лебедева. При этом Лавленцев и Шипицын вину не признают, в то время как Проворов и Тарасов написали явку с повинной и признали вину. Потерпевшие организации заявили к обвиняемым иск на 3 млрд рублей.

Ранее полиция арестовала сотрудника Министерства природных ресурсов Ингушетии, его подозревают в получении взятки в составе группы лиц. Вместе с ним был задержан и подозреваемый в даче взятки. Общий размер ущерба, причиненного государству, превысил 240 млн рублей. Утверждается, что чиновник помогал в краже песчано-гравийной смеси.

