07 декабря 2025 в 11:53

Страшная авария с автобусом обернулась цепочкой трагических смертей

В Алжире погибли 14 человек в ДТП с пассажирским автобусом

Фото: Kobe Li/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Алжире пассажирский автобус перевернулся на крышу, в результате погибли как минимум 14 человек, сообщает El Watan. По информации издания, еще 34 пассажира получили ранения.

По предварительным данным, во время движения по национальной автомагистрали на юге страны транспорт сошел с дороги. В издании уточнили, что магистраль соединяет города Бешар и Тиндуф.

Ранее в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая произошло крупное ДТП, девять человек погибли, еще семеро получили травмы. Инцидент произошел на скоростной автомагистрали G30 в уезде Усу. В результате аварии столкнулись 12 автомобилей, включая пять грузовых и семь легковых автомобилей. По информации телеканала, причиной катастрофы стали аномальные погодные условия: густой туман и лед на дороге.

До этого массовая авария с 45 легковушками и грузовиками парализовала трассу в американском штате Индиана. Причиной инцидента тоже стала непогода — дорогу занесло снегом. Никто из участников не получил серьезных травм. Водителей уведомили о сложной ситуации на дорогах.

