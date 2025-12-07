ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 10:44

Массовое ДТП унесло жизни девяти человек

На северо-западе Китая девять человек погибли в массовом ДТП

Фото: Zhu Xiang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая произошло крупное ДТП, девять человек погибли, еще семеро получили травмы, сообщает Центральное телевидение Китая. Инцидент произошел на скоростной автомагистрали G30 в уезде Усу.

В результате ДТП столкнулись 12 автомобилей, включая пять грузовых и семь легковых автомобилей. По информации телеканала, причиной катастрофы стали аномальные погодные условия: густой туман и лед на дороге. Все пострадавшие были доставлены в близлежащие медицинские учреждения для оказания помощи. Власти района начали расследование обстоятельств массового столкновения на скоростном участке.

До этого два человека погибли и еще четверо пострадали при столкновении грузовиков и автоцистерны в Южной Корее. После аварии вспыхнул сильный пожар, его тушили более двух часов.

Ранее массовая авария с 45 легковушками и грузовиками парализовала трассу в американском штате Индиана. Причиной инцидента тоже стала непогода — дорогу занесло снегом. К счастью, никто из участников не получил серьезных травм. Водителей уведомили о сложной ситуации на дорогах.

КНР
Китай
ДТП
аварии
