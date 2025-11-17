Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 08:51

Два человека погибли в массовом ДТП с 13 машинами

Два человека погибли при столкновении 13 автомобилей в Южной Корее

Фото: Yao Qilin/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Два человека погибли, четверо пострадали при столкновении 13 автомобилей в Южной Корее, сообщило агентство Yonhap. После аварии вспыхнул сильный пожар, его тушили более двух часов.

На скоростной автомагистрали в городе Йончхон произошла авария с участием 13 транспортных средств, в том числе автоцистерны. Два человека погибли, еще четверо получили ранения, — говорится в сообщении.

Как отметило агентство, грузовой автомобиль с цистерной сначала врезался в другую фуру. После этого с автоцистерной столкнулся еще один тяжелый грузовик, а вслед за ним — еще семь транспортных средств, в том числе автобус.

Ранее в Чкаловском районе Екатеринбурга столкнулись два автомобиля — Daewoo Matiz и Volvo. В результате аварии пострадали водитель и пассажир Daewoo. ДТП произошло на выезде с АЗС, когда водитель Volvo начал маневр и не уступил дорогу автомобилю, двигавшемуся по главной.

До этого в поселке Нижнеангарск Бурятии на АЗС «Роснефть» опрокинулся прицеп бензовоза с 9,3 тыс. литров бензина. Объем попавшего в грунт бензина не уточняется.

Южная Корея
аварии
автомобили
жертвы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина с ножом вынес полную продуктов корзину из магазина и попал на видео
Популярная среди россиян рыба может подорожать к Новому году
Появились кадры задержания матери, убившей своего ребенка
Капризов вырвал победу для «Миннесоты» за 10 секунд до конца овертайма
Готовлю на зиму банками! Капуста с морковью по-корейски
NEWS.ru выяснил, кто оплатит обучение генералов для ВСУ в академиях США
Семейную ипотеку могут начать выдавать на «вторичку»
В Европе указали на сложности в изъятии российских активов
Задержана ключевая подозреваемая в убийстве мальчика в Балашихе
Трамп допустил разрешение противоречий с Венесуэлой путем переговоров
Наемники ВСУ отказались вступать в бой с российскими солдатами
В Польше пришли в ужас от коррупционной схемы на Украине
В РФ взялись за долги по «коммуналке»: как будем платить за ЖКУ в 2026-м
Черенки для прививки: как сохранить их в снежном бурте до весны
Два человека погибли в массовом ДТП с 13 машинами
Порядка 500 тысяч российских абонентов остались без электричества
В работе крупнейшего российского банка произошел сбой
Российские военные только после победы узнали, с кем сражались
Порадуйте детей: яркое апельсиновое желе приготовить проще простого
Откройте для себя волшебный способ приготовления куриной грудки!
Дальше
Самое популярное
Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

Беру один помидор и яйца. Готовлю самый простой и вкусный завтрак чижи-бижи. Эту вкуснятину ела в ресторанчике в Грузии
Общество

Беру один помидор и яйца. Готовлю самый простой и вкусный завтрак чижи-бижи. Эту вкуснятину ела в ресторанчике в Грузии

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.