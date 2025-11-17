Два человека погибли в массовом ДТП с 13 машинами

Два человека погибли в массовом ДТП с 13 машинами Два человека погибли при столкновении 13 автомобилей в Южной Корее

Два человека погибли, четверо пострадали при столкновении 13 автомобилей в Южной Корее, сообщило агентство Yonhap. После аварии вспыхнул сильный пожар, его тушили более двух часов.

На скоростной автомагистрали в городе Йончхон произошла авария с участием 13 транспортных средств, в том числе автоцистерны. Два человека погибли, еще четверо получили ранения, — говорится в сообщении.

Как отметило агентство, грузовой автомобиль с цистерной сначала врезался в другую фуру. После этого с автоцистерной столкнулся еще один тяжелый грузовик, а вслед за ним — еще семь транспортных средств, в том числе автобус.

Ранее в Чкаловском районе Екатеринбурга столкнулись два автомобиля — Daewoo Matiz и Volvo. В результате аварии пострадали водитель и пассажир Daewoo. ДТП произошло на выезде с АЗС, когда водитель Volvo начал маневр и не уступил дорогу автомобилю, двигавшемуся по главной.

До этого в поселке Нижнеангарск Бурятии на АЗС «Роснефть» опрокинулся прицеп бензовоза с 9,3 тыс. литров бензина. Объем попавшего в грунт бензина не уточняется.