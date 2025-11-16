Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 21:34

В Екатеринбурге две легковушки столкнулись на выезде с АЗС

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Чкаловском районе Екатеринбурга столкнулись два автомобиля — Daewoo Matiz и Volvo, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. В результате аварии пострадали водитель и пассажир Daewoo. ДТП произошло на выезде с АЗС, когда водитель Volvo начал маневр и не уступил дорогу автомобилю, двигавшемуся по главной.

Водитель автомобиля Volvo, выезжая со второстепенной дороги со стороны автозаправочной станции, не предоставил преимущество в движении автомобилю Daewoo Matiz, который следовал по главной дороге. В результате нарушения ПДД РФ произошло столкновение двух транспортных средств, — говорится в сообщении.

По данным ГИБДД, столкновение произошло на пересечении Полевского тракта и улицы Перспективной. На месте работали спасатели и несколько бригад скорой помощи. Пострадавшим диагностировали травмы головы и ушибы и доставили в больницу. Начата проверка по факту аварии.

Ранее в поселке Нижнеангарск Бурятии на АЗС «Роснефть» опрокинулся прицеп бензовоза с 9,3 тыс. литров бензина. Специалисты приступили к операции по ограничению разлива и сбору вытекшего топлива. Объем попавшего в грунт бензина не уточняется.

