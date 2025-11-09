Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 ноября 2025 в 14:48

Бензовоз с тысячами литров топлива перевернулся рядом с Байкалом

В Бурятии бензовоз опрокинулся на автозаправочной станции

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прицеп бензовоза Volvo с емкостью опрокинулся на автозаправочной станции «Роснефть» в поселке Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии, сообщили в агентстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций республики. Там уточнили, что ДТП произошло недалеко от Байкала. В самом прицепе находилось 9,3 тыс. литров бензина.

Сегодня в 14:40 в поселке Нижнеангарск Северо-Байкальского района на автозаправочной станции «Роснефть» на улице Зеленой, 14, опрокинулся прицеп бензовоза Volvo с емкостью. В прицепе находилось 9300 литров бензина АИ-92, — говорится в сообщении.

Специалисты уже начали операцию по ограничению разлива и сбора вытекших нефтепродуктов. На месте работает команда из четырех человек. При этом не уточняется, сколько топлива уже попало в грунт.

Ранее в прибрежной части Авачинской бухты зафиксировано маслянистое пятно. Как уточнили в Минприроды Камчатского края, данные передали в Росприроднадзор. На место направили инспектора по эконадзору, который подтвердил наличие маслянистого пятна.

Бурятия
ДТП
аварии
бензин
Байкал
