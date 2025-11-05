В России бьют тревогу из-за маслянистого пятна в водах Камчатки В Авачинской бухте на Камчатке обнаружено маслянистое пятно

В прибрежной части Авачинской бухты зафиксировано маслянистое пятно, сообщили на странице Минприроды Камчатского края во «ВКонтакте». В ведомстве уточнили, что данные передали в Росприроднадзор.

Поступила информация о загрязнении нефтепродуктами акватории и прибрежной части Авачинской губы в районе набережной в центре города, она подтверждена. Факт загрязнения был незамедлительно передан в Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора, — отметили в министерстве.

В ведомстве для уточнения обстоятельств инцидента на место направили инспектора по эконадзору, который подтвердил наличие маслянистого пятна. Информация о принимаемых мерах для его ликвидации пока не поступала, добавили в Минприроды.

Ранее россиян предупредили об опасности морепродуктов из Авачинской губы. Специалисты Камчатского филиала Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) сообщили в сентябре, что запрет был обусловлен токсичным «красным приливом». В ходе анализа проб был выявлен стремительный рост численности микроводорослей Alexandrium tamarense, являющихся продуцентом мощного нейропаралитического яда.