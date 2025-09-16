Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 10:45

Россиян предупредили об опасности морепродуктов из Авачинской губы

В ДВО РАН назвали продукты из Авачинской губы опасными из-за токсичного прилива

Употребление морепродуктов, выловленных в Авачинской губе, может быть смертельно опасно, предупредили специалисты Камчатского филиала Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН). Это обусловлено токсичным «красным приливом», передает РИА Новости.

Употребление морепродуктов, выловленных в Авачинской губе, опасно для жизни до окончания навигации маломерного флота, — говорится в сообщении.

Ученые отметили, что воды Авачинской губы от бухты Моховая до полуострова Завойко окрасились в интенсивный красный цвет. В ходе анализа проб был выявлен стремительный рост численности микроводорослей Alexandrium tamarense, являющихся продуцентом мощного нейропаралитического яда.

Ранее ученые впервые доказали проникновение частиц автомобильных шин и дорожного покрытия в моря Северного Ледовитого океана. Трехлетние исследования охватили Баренцево, Карское, море Лаптевых и другие арктические моря. Анализ показал наличие микрочастиц размером 1,1–1,2 мм, переносимых сибирскими реками и морскими течениями.

