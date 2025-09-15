Вызывающие мутации у животных частицы шин обнаружены в морях Арктики В морях Арктики нашли вызывающие мутации у животных частицы автошин

Ученые РГУ нефти и газа имени Губкина совместно с Дальневосточным федеральным университетом впервые доказали проникновение частиц автомобильных шин и дорожного покрытия в моря Северного Ледовитого океана. Трехлетние исследования охватили Баренцево, Карское, море Лаптевых и другие арктические моря, а анализ показал наличие микрочастиц размером 1,1–1,2 мм, переносимых сибирскими реками и морскими течениями, пишет издание «Научная Россия».

Заведующая кафедрой промышленной экологии Елена Мазлова пояснила, что эти загрязнители содержат полимеры, смолы, асфальт и нефтепродукты. Частицы попадают в пищевую цепь через зоопланктон и могут достигать человека через промысловые виды рыб и морских животных.

До сих пор физико-химические характеристики частиц шин и автодорог, попадающих в окружающую среду, не были описаны, что не позволяло найти способ борьбы с этими загрязнениями. Это важная задача, ведь загрязнение морей Арктики негативно влияет не только на морских животных, но и на здоровье жителей России и других стран, — указала Елена Мазлова.

Исследования подтвердили, что загрязнители вызывают мутации и нарушения развития морских организмов. Ученые подчеркивают особую уязвимость арктической экосистемы и необходимость разработки методов переработки этих частиц. Следующим этапом работы станет поиск эффективных способов борьбы с данным видом загрязнения.

