Вызывающие мутации у животных частицы шин обнаружены в морях Арктики

В морях Арктики нашли вызывающие мутации у животных частицы автошин

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Ученые РГУ нефти и газа имени Губкина совместно с Дальневосточным федеральным университетом впервые доказали проникновение частиц автомобильных шин и дорожного покрытия в моря Северного Ледовитого океана. Трехлетние исследования охватили Баренцево, Карское, море Лаптевых и другие арктические моря, а анализ показал наличие микрочастиц размером 1,1–1,2 мм, переносимых сибирскими реками и морскими течениями, пишет издание «Научная Россия».

Заведующая кафедрой промышленной экологии Елена Мазлова пояснила, что эти загрязнители содержат полимеры, смолы, асфальт и нефтепродукты. Частицы попадают в пищевую цепь через зоопланктон и могут достигать человека через промысловые виды рыб и морских животных.

До сих пор физико-химические характеристики частиц шин и автодорог, попадающих в окружающую среду, не были описаны, что не позволяло найти способ борьбы с этими загрязнениями. Это важная задача, ведь загрязнение морей Арктики негативно влияет не только на морских животных, но и на здоровье жителей России и других стран, — указала Елена Мазлова.

Исследования подтвердили, что загрязнители вызывают мутации и нарушения развития морских организмов. Ученые подчеркивают особую уязвимость арктической экосистемы и необходимость разработки методов переработки этих частиц. Следующим этапом работы станет поиск эффективных способов борьбы с данным видом загрязнения.

Ранее журналисты сообщили, что Национальный научный фонд США намерен списать единственный исследовательский ледокол Nathaniel B. Palmer. Это решение ослабит климатические исследования и позиции США в Антарктике. Отмечается, что без Palmer американские ученые лишатся морского доступа к ключевым районам континента, влияющим на повышение уровня моря. Ледокол играл важнейшую роль в изучении экологии, углеродного цикла и таяния ледников.

наука
экология
шины
Арктика
