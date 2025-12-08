ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 07:33

В Ангарске ввели режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Режим чрезвычайной ситуации введен в Ангарске Иркутской области из-за аварии на ТЭЦ, заявили ТАСС в пресс-службе администрации Ангарского городского округа. Температура теплоносителя снижена в более 1,5 тыс. домов, указано в публикации.

В Ангарске введен режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на ТЭЦ-9. <…> Ожидается, что ситуация с теплоснабжением стабилизируется в ближайшие сутки, — сообщили в пресс-службе.

Ранее в Ангарске был объявлен режим повышенной готовности в связи с техническим инцидентом на ТЭЦ-9. Мэр города Сергей Петров пояснил, что на теплоэлектроцентрали вышел из строя один из ключевых котлов, что привело к похолоданию в квартирах и соцучреждениях. Специалисты зафиксировали падение температуры после поломки второго котла на станции.

Как выяснилось, ремонт неисправного оборудования на ТЭЦ-9 займет несколько дней — завершение работ намечено на 11 декабря. На время восстановления системы задействуют третий котел.

До этого крупная авария на трубопроводе произошла в Новороссийске, где из-под земли начал бить мощный фонтан воды высотой до 10 метров. Коммунальная авария затронула район частной жилой застройки.

