«Ядерное домино»: глава Южной Кореи высказался об атомном оружии в стране Ли Чжэ Мен: Южная Корея не намерена обладать ядерным вооружением

Южная Корея не планирует выходить из режима ДНЯО и категорически отвергает возможность создания собственного ядерного оружия, заявил президент страны Ли Чжэ Мен на пресс-конференции с иностранными журналистами. По его мнению, такой шаг является неразумным, нереалистичным и спровоцировал бы цепную реакцию в регионе, передает РИА Новости.

Если Республика Корея начнет ядерное вооружение, то сразу начнется «ядерное домино»: Корея — затем Япония — затем другие страны. <…> Это нереалистично и недопустимо. Сегодня еще раз подчеркиваю: у нас нет ни необходимости, ни намерения переходить к ядерному вооружению, — сказал южнокорейский лидер.

Ранее основатель файловых сервисов Megaupload и Mega Ким Дотком заявил, ссылаясь на свои источники, что Украина ведет разработку ядерного оружия при помощи западных государств. По его словам, именно эта программа является главным препятствием для мирного процесса, однако предприниматель не стал раскрывать происхождение своей информации.

Кроме того, премьер-министр Японии Санаэ Такаити высказалась за возможность пересмотра запрета на размещение американского ядерного оружия на территории страны. По ее мнению, действующие ограничения нуждаются в корректировке, поскольку зависимость Японии от США в вопросах безопасности делает подобный запрет фактором, ослабляющим потенциал американского сдерживания.