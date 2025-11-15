Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 ноября 2025 в 14:53

В Японии передумали насчет размещения ядерного оружия США

Премьер Японии выступила за размещение в стране ядерного оружия США

Санаэ Такаити
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити выступила за возможность размещения американского ядерного оружия на территории страны, сообщает газета Mainichi. По мнению политика, существующие ограничения требуют пересмотра в условиях зависимости безопасности Японии от США, поскольку запрет на ввоз может ослабить потенциал ядерного сдерживания Вашингтона.

По ее мнению, запрет на ввоз ядерного оружия может ослабить потенциал ядерного сдерживания США, — пишут журналисты.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил планы властей провести ядерные испытания в обозримом будущем. Глава американского государства не стал конкретизировать, предусматривает ли испытание детонацию ядерного заряда.

Кроме того, Сандийская национальная лаборатория при Министерстве энергетики США сообщила об успешном испытании тактической термоядерной авиабомбы B61-12 без боевого оснащения. Тестирование проводилось в августе на полигоне в штате Невада с привлечением истребителей пятого поколения F-35.

Япония
США
ядерное оружие
премьер-министры
