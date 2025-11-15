Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 ноября 2025 в 04:38

США провели испытания ядерной авиабомбы

США успешно испытали тактическую термоядерную авиабомбу B61-12

Фото: Wikimedia
США провели успешное тестирование тактической термоядерной авиабомбы B61-12 без боевой части, передает Сандийская национальная лаборатория при Минэнерго США. Испытания проводились в августе на полигоне в штате Невада при участии истребителей пятого поколения F-35.

Мероприятие было организовано при координации с Национальным управлением по ядерной безопасности США. В источнике охарактеризовали это событие, как значимую веху в оценке эффективности вооружения.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков предположил, что планы США по проведению ядерных испытаний являются медийным шумом и не связаны с текущей политической повесткой или последними заявлениями российских властей. Он напомнил, что график подобных проверок баллистических ракет формируется Пентагоном заранее и требует длительной подготовительной работы.

До этого депутат Госдумы Андрей Колесник озвучил мнение, что возможное проведение ядерных испытаний США заставит мир ощутить, какая катастрофа ждет человечество в случае реального глобального противостояния. Он выразил надежду, что лидеры стран Запада одумаются и перестанут создавать точки напряженности.

