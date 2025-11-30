В США произошла авария с участием 45 автомобилей В Индиане около 45 автомобилей попали в массовую аварию из-за непогоды

Массовое ДТП с 45 легковушками и грузовиками парализовало трассу в американском штате Индиана, передает телеканал NBC. Там отмечается, что причиной инцидента стала непогода — дорогу занесло снегом.

Около 45 транспортных средств оказались вовлечены в массовую аварию на автомагистрали в Индиане после того, как на регион обрушился снег, — указали журналисты.

В материале подчеркивается, что никто не получил серьезных травм. Водителей предупредили о сложной ситуации на дорогах штата.

Ранее в Иркутской области на трассе Р-255 «Сибирь» столкнулись четыре грузовика. Двое водителей — белорус и китаец — погибли, еще трое пострадали. Инцидент произошел в Куйтунском районе из-за гололеда. Предварительно, грузовик, за рулем которого был гражданин Белоруссии, выехал на встречную полосу и столкнулся с китайским большегрузом лоб в лоб.

До этого водитель автомобиля Fiat врезался в бетонный блок на внешней стороне МКАД. Как сообщили в столичной Госавтоинспекции, пассажир погиб. Самого водителя госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.