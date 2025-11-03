В Иркутской области грузовики столкнулись лоб в лоб В Иркутской области на трассе Р255 четыре грузовика попали в ДТП

В Иркутской области на трассе Р255 «Сибирь» столкнулись четыре грузовика, сообщает Telegram-канал Baza. Двое водителя — белорус и китаец — погибли, еще трое пострадали. Инцидент произошел в Куйтунском районе из-за гололеда.

По предварительным данным, грузовик, за рулем которого был белорус, выехал на встречную полосу и столкнулся с китайским большегрузом лоб в лоб. После удара машины зацепили следующие за ними грузовики.

Одного из пострадавших — гражданина Беларуси Олега Щ. — доставили в Саянскую больницу с открытым переломом ноги и повреждением позвоночника. Еще один пострадавший госпитализирован в Куйтунскую больницу. Пятый участник, получив ушибы, аварии отказался от медицинской помощи.

Как пишет канал, на месте ДТП движение полностью перекрыто. Сведения о происшествии переданы в МИД Белоруссии и Китая.

